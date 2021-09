Superfood Kurkuma ist auch wirksam gegen Krebs

Forschende aus Südkorea veröffentlichen vielversprechende Ergebnisse

Erschöpfte T-Zellen können durch den Wirkstoff Curcumin wiederbelebt werden

Kurkuma dient in der heimischen Küche nicht nur als Gewürz, sondern kann auch zur Linderung von vielen gesundheitlichen Beschwerden genutzt werden. Laut Apotheken-Umschau hilft die Pflanze gegen Blähungen, hat einen antientzündlichen Effekt und soll sogar krebshemmende Effekte vorweisen können. Kurkuma ist auch Bestandteil der goldenen Milch. Welche Zutaten du noch für das "Wunder-Getränk" brauchst, liest du hier.

Wirksamkeit von Kurkuma in Kombination mit konventionellen Krebstherapien nachgewiesen

Beschriebene krebshemmende Effekte konnte in einer aktuellen Studie von Forschenden aus Südkorea nachgewiesen werden. In dem Projekt wurde der Nutzen des Wirkstoffs Curcumin, Inhaltsstoff der Kurkuma-Pflanze, bei der Therapie von Kopf- und Halskrebs untersucht.

Doch wie soll das funktionieren? Curcumin alleine reicht da nicht. Die Pflanze kann jedoch dazu beitragen, dass eine bestehende Krebstherapie effektiver wirkt. Krebszellen können sich durch die Manipulation sogenannter Immuncheckpoints vor den Angriffen des Immunsystems schützen. Bestehende Krebstherapien versuchen deshalb eine Reaktivierung des Immunsystems gegen den Krebs herbeizuführen. Laut der Website heilpraxisnet.de sprechen jedoch bei den Betroffenen von Kopf- und Halskrebs weniger als 20 Prozent auf diese Therapie an.

Den Forschenden der südkoreanischen Studie zur Folge kann Curcumin die Erfolgsaussichten dieser Krebspatienten verbessern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kamen zu den vielversprechenden Ergebnissen, nachdem sie Tierversuche und Untersuchungen in einem Mundkrebsmodell durchgeführt hatten.

Wirkstoff Curcumin eine vielversprechende Option

Durch den Wirkstoff Curcumin ist es möglich, erschöpfte T-Zellen wiederzubeleben. Dem Forschungsteam zur Folge ist der Inhaltsstoff des Kurkumas deshalb auch für eine Kombination mit Immuncheckpoint-Inhibitoren und mit konventionellen zielgerichteten Therapien geeignet und eine vielversprechende Option.

