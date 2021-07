Kalifornien vor 47 Minuten

Krebsforschung

Krebsforschung: Vitamin D soll Sterberate bei Darmkrebs um 30.000 pro Jahr senken

Für viele Menschen ist Vitamin D nur ein Nahrungsergänzungsmittel - doch für andere könnte es zum Lebensretter werden, so eine neue Studie. Sie könnte einen "Meilenstein in der Darmkrebsforschung" darstellen: Vitamin D soll die Zahl der Todesfälle unter Darmkrebspatienten um bis zu 30.000 senken können - pro Jahr, allein in Deutschland.