Lebensmittel verantwortlich für erhöhtes Hautkrebs-Risiko? Studie mit verblüffendem Ergebnis

Die Forschenden berechneten die Inzidenz neuer Melanome, welche sich in einem Zeitraum von 15 Jahren entwickelten, mithilfe der Daten aus Krebsregistern. Dabei wurden laut eigenen Angaben auch „soziodemografische Faktoren sowie den Body-Mass-Index der Teilnehmer, das Maß an körperlicher Aktivität, die Raucherhistorie, Krebserkrankungen in der Familie, die tägliche Aufnahme von Alkohol, Koffein und Kalorien sowie die durchschnittliche UV-Strahlung in der Umgebung der Teilnehmer“ berücksichtigt. Sie stellen fest: Menschen, die rund 17,8 Gramm nicht gebratener Fisch täglich aßen, hatten ein 18 Prozent höheres Risiko ein „malignes Melanom“ zu entwickeln, verglichen mit den Menschen, die rund 0,3 Gramm täglich aßen.

Die Gefahr ein „In-situ-Melanom“ zu entwickeln erhöhte sich ebenfalls um 25 Prozent. Die Forschenden konnten keinen Zusammenhang zwischen dem Risiko für eine der beiden Melanom-Arten und dem Verzehr von gebratenem Fisch feststellen. Sie merkten jedoch an, dass Personen, welche am meisten gebratenen Fisch täglich aßen, nur rund 7,1 Gramm zu sich nahmen.

Forschende machen wichtige Einschränkungen zur Studie

Jedoch machten die Expertinnen und Experten auch einige Einschränkungen hinsichtlich ihrer Erhebung. So wurden in der Analyse Risikofaktoren für Melanome, etwa Muttermale, die Haarfarbe oder die ärztliche Vorgeschichte wie schwere Sonnenbrände, nicht berücksichtigt. Zudem wurde der durchschnittliche Fischverzehr pro Tag am Anfang der Studie erhoben und sei potenziell nicht repräsentativ für die bisherige Ernährung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Außerdem merken die Forschenden an, dass die Beobachtungsstudie keine Rückschlüsse auf Kausalitäten zwischen Fischkonsum und der Entstehung von Hautkrebs zulässt. Die Autorin der Studie Eunyoung Cho untersuche bereits in der Vergangenheit Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Hautkrebs und der Ernährung. Sie war an Forschungen beteiligt, die belegten, dass es einen Zusammenhang zwischen Hautkrebs und erhöhten Quecksilberwerten gibt. "Der Quecksilberkonsum in den USA stammt hauptsächlich aus Fisch", erklärte Cho. "Wenn also Quecksilber mit Hautkrebs in Verbindung steht, dann liegt es nahe, dass auch der Fischkonsum damit in Verbindung steht. Wir spekulieren, dass unsere Ergebnisse möglicherweise auf Schadstoffe im Fisch zurückzuführen sind, wie polychlorierte Biphenyle, Dioxine, Arsen und eben Quecksilber", ergänzte die Forscherin.

Bereits veröffentliche Studien zeigten, dass erhöhter Fischkonsum mit mehr Schadstoffen im Körper einhergeht. Zudem gibt es einen Zusammenhang zwischen Schadstoffen und einem größeren Risiko für Hautkrebs. Cho mahnte jedoch: „Wir haben in unserer Studie nicht die Konzentrationen dieser Schadstoffe im Körper der Teilnehmer untersucht. Daher sind weitere Untersuchungen erforderlich, um diesen Zusammenhang zu bestätigen". Laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern brauche es mehr Studien, um Bestandteile von Fisch zu untersuchen, besonders auf Verunreinigungen. So könnte eine genauere Aussage zwischen Fischkonsum und Melanom-Risiko getroffen werden. Aktuell empfehlen die Forscherinnen und Forscher jedoch keine Änderungen des Fischkonsums.