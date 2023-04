Der perfekte Start in den Tag beginnt bei vielen von uns mit einem leckeren, heißen Kaffee. Das beliebte koffeinhaltige Heißgetränk hilft uns, wach zu werden (und zu bleiben), die Mittagsflaute zu überwinden, die Stimmung aufzuhellen und den Arbeitstag zu bewältigen. Doch immer wieder hört man auch von den negativen Auswirkungen von Kaffee.

Vor allem die ältere Generation ist häufig davon überzeugt, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht, hohen Blutdruck verursacht oder sogar den Stoffwechsel negativ beeinflussen soll. Dabei sind die drei bis vier Tassen, welche ein durchschnittlicher Deutscher täglich zu sich nimmt, gar nicht so schlecht für unseren Körper und dessen Gesundheit.

Koffein: Gut oder schlecht für den Körper?

Koffein benötigt zwischen 30 und 45 Minuten, um in den Blutkreislauf zu gelangen. Der Zeitraum des Abbaus ist individuell abhängig von Alter, Gewicht, Genetik und dem Gesundheitszustand. Der Durchschnitt der sogenannten Halbwertszeit liegt aber bei vier Stunden. In geringen Mengen wirkt Koffein stimulierend auf das Herz-Kreislaufsystem und steigert das Leistungsvermögen. Abhängig davon erhöht sich die Konzentration und die Speicherfähigkeit unseres Gehirns.

Häufig wird Koffein auch in Medikamenten eingesetzt, beispielsweise gegen Migräne. Speziell Kaffee soll zudem dem geistigen Leistungsabfall im Alter entgegenwirken und auch das Depressionsrisiko verringern. Einen dauerhaft erhöhten Blutdruck löst das Koffein nicht aus.

Wer aber Vorerkrankungen des Herz- und Gefäßsystems hat oder generell unter einem zu hohen Blutdruck leidet, sollte nur kleinere Mengen an Kaffee konsumieren.

Abnehmen mit der Kaffee-Diät

Mediziner Dr. Bob Arnot entwickelte 2017 die sogenannte Kaffee-Diät. Er erkannte in diversen Studien einen Zusammenhang zwischen Kaffekonsum und Gewichtsverlust. In seinem Buch "The Coffee Lover's Bible" erklärt der Amerikaner, wie genau das Abnehmen mit dem Getränk funktioniert und appelliert dazu täglich mindestens etwa drei Tassen davon zu trinken. Um sich allerdings keinem Gesundheitsrisiko auszusetzen, sollte man darauf achten, wie viele Tassen Kaffee täglich überhaupt noch gesund sind. Der Forscher spricht hierbei allerdings von reinem Kaffee, also ohne Zucker, Süßungsmittel, Sahne oder Milch.

Doch nur Kaffee trinken und abwarten, bis die Kilos purzeln, wäre dann doch ein bisschen zu einfach. Die Ernährung spielt hier zusätzlich eine große Rolle. Ausgewogenes Essen, ohne Fertigprodukte oder industrielle Zusätze unterstützt das Abnehmen. Doch Kaffee wirkt sich definitiv positiv auf den Gewichtsverlust aus, denn er kurbelt den Stoffwechsel an und verbrennt so mehr Kalorien. Um Ihr Immunsystem zusätzlich zu stärken, können Sie Ihren Kaffee mit 5 Zutaten zum endgültigen Superfood machen.

Außerdem verringert sich der Körperfettanteil und macht Sport effektiver, da durch das Koffein mehr Fett verbrannt wird. Kaffee hemmt zusätzlich unseren Appetit, was dazu führt, dass wir weniger Kalorien aufnehmen wollen und somit besser abnehmen. Hierzu wird empfohlen, das Getränk vor einer Mahlzeit zu sich zu nehmen. Lesen Sie dazu auch: Warum der Kaffee nach dem Essen eine schlechte Idee ist.

Frauen nehmen durch Kaffee eher ab als Männer

Laut einer Studie eines Forschungsteams von der Washington University School of Medicine, welche im Fachmagazin "The Journal of Nutrition" veröffentlicht wurde, führt ein hoher Kaffeekonsum bei Frauen zu weniger Bauch- und Gesamtkörperfett. Die Teilnehmer der Studie wurden hierfür nach ihrem Kaffeekonsum in sechs Kategorien unterteilt (kein Kaffeekonsum; 0 bis weniger als 0,25 Tasse pro Tag; 0,25 bis weniger als eine Tasse pro Tag; eine Tasse pro Tag; zwei bis drei Tassen pro Tag; vier oder mehr Tassen pro Tag). Anschließend wurde sowohl koffeinhaltiger als auch koffeinfreier Kaffeekonsum berücksichtigt. Mit einer sogenannten Ganzkörper-DXA wurde die Fettverteilung und der Gesamtfettanteil gemessen. Mithilfe von altersangepassten und multivariablen linearen Regressionsmodellen wurde danach der Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Körperfett untersucht.

Hingegen bestätigte sich die Theorie: "Je mehr Kaffee die Leute trinken, um so weniger Körperfett haben sie", bei Männern nicht. Jedoch konnte bei Männern im Alter von 20 bis 44 Jahren, die zwei bis drei Tassen Kaffee täglich tranken, 1,3 Prozent weniger Gesamtfett festgestellt werden und 1,8 Prozent weniger Rumpffett als bei Männern, die keinen Kaffee konsumierten, berichteten die Forscher.

Fazit: Die Studie erkannte einen signifikanten Zusammenhang zwischen erhöhtem Kaffeekonsum und geringerer DXA-gemessener Adipositas. Allerdings gibt es innerhalb der Testpersonen einen Unterschied zwischen den Geschlechtern.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser – nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.