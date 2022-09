Jeder, der einen Führerschein hat, musste mindestens einmal in seinem Leben einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Für viele von uns ist das allerdings lange her. So ein Kurs übermittelt den Teilnehmer*innen wichtige erste Hilfemaßnahmen für den Ernstfall - beispielsweise die Herzdruckmassage.

In der Theorie geht so eine Massage ganz einfach: Mit beiden Handballen und verschränkten Fingern gleichmäßig mindestens fünf Zentimeter tief in den Brustkorb der Person drücken, die wiederbelebt werden soll. Aber in welchem Rhythmus sollte das passieren? Wir haben 10 echte Ohrwürmer für dich, die dir den Beat vorgeben, um Leben zu retten.

10 Songs für die Herzdruckmassage: Diese Ohrwürmer musst du dir ins Gedächtnis rufen

100 Schläge pro Minute sind ideal für eine Herzdruckmassage - und es gibt einige Songs, die genau diese Frequenz vorgeben. Mindestens einen dieser Songs, kennen wir alle. Welchen man wählt, das hängt dann eben vom persönlichen Musikgeschmack ab.

Laut focus.de sind diese 10 Lieder die perfekten Lebensretter:

