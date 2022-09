Diese Haferflocken-Alternativen gibt es

Haferflocken sind lecker und gesund. Doch vor kurzen hat ein Test von der Verbraucherseite Öko-Test gezeigt, dass einige der geprüften Produkte mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt sind. Obwohl nicht alle getesteten Marken Giftstoffe enthielten, möchten wir euch sieben Alternativen zum Frühstücksklassiker vorstellen:

Haferflocken-Ersatz im Überblick: 7 verschiedene Alternativen

Dinkelflocken

Wer eine ähnliche Konsistenz und Struktur wie Haferflocken möchte, könnte sein Porridge oder Müsli mit Dinkelflocken zubereiten. Aber auch Backwaren oder Brot können mit Dinkelflocken hergestellt werden. Laut t-online.de ist der Geschmack der Flocken allerdings herber und die Konsistenz etwas fester. Sie enthalten jedoch weniger Fett als Haferflocken und haben dennoch viele Ballaststoffe und Vitamin-B, was beides gesundheitsfördernd ist. Doch Vorsicht: Dinkelflocken sind nicht glutenfrei und daher nicht für Allergiker geeignet!

100 Gramm Dinkelflocken enthalten: 353 Kalorien, 14,2 Gramm Eiweiß, 64 Gramm Kohlenhydrate und 2,6 Gramm Fett

Hirseflocken

Die Haferflocken-Alternative für Sportler ist das Getreide Hirse. Die Flocken enthalten nämlich gleich eine Palette an gesunden Inhaltsstoffen: Fluor, Phosphor, Schwefel, Magnesium, Kalium, Eisen und Silizium. Natürlich sind die Flocken auch reich an Eiweißen und Vitaminen. Hirse gilt als noch gesünder als Hafer und stärkt das Bindegewebe und die Knochen. Die Konsistenz ist ähnlich wie bei Haferflocken und überzeugt mit einem leicht nussigen Geschmack.

100 Gramm Hirseflocken enthalten: 353 Kalorien, 9,8 Gramm Eiweiß, 68,8 Gramm Kohlenhydrate und 3,9 Gramm Fett

Reisflocken

Ein Geheimtipp für Allergiker sind Reisflocken, weil diese glutenfrei sind. Zudem hält das Getreide dank komplexer Kohlenhydrate länger satt und eignet sich dadurch perfekt zum Abnehmen. Falls auch du abnehmen willst, gibt es hier 10 hilfreiche Tipps, ohne Kalorien zählen zu müssen. Auch im Reis sind zahlreiche gesunde Nährstoffe wie B-Vitamine und Mineralien und Ballaststoffe enthalten.

100 Gramm Reisflocken enthalten: 345 Kalorien, 7,2 Gramm Eiweiß, 74,1 Gramm Kohlenhydrate und 2,2 Gramm Fett

Sojaflocken

Für alle, die eine Low-carb-Diät planen, eignen sich Sojaflocken aufgrund ihres geringen Kohlenhydratgehalts perfekt. Allerdings sind sie deutlich größer als Haferflocken und sind daher nicht für alle Gerichte bestens geeignet. Aber auch Allergiker können sich freuen, denn Soja enthält kein Gluten.

100 Gramm Sojaflocken enthalten: 340 Kalorien, 37 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Kohlenhydrate und 20 Gramm Fett

Auch noch unbekanntere Getreidesorten eignen sich perfekt als Alternative für Haferflocken

Quinoa

Quinoa stammt ursprünglich von den Inkas aus Südamerika und wird dort als Reisalternative genutzt. Doch auch bei uns erfreut es sich zunehmend an Beliebtheit, besonders unter Veganern und Vegetariern, weil das Getreide einen hohen Eisengehalt besitzt. Quinoa gibt es in den verschiedensten Varianten: in schwarz über rot, grau, rosa, lila, gelb und grün. Doch am bekanntesten sind die weißen und schwarzen Körner, die sich sowohl für süße als auch herzhafte Speisen eignen.

100 Gramm Quinoa enthalten: 369 Kalorien, 12,2 Gramm Eiweiß, 62,4 Gramm Kohlenhydrate und 5,9 Gramm Fett

Kamutflocken

Das Urgetreide ist wohl die unbekannteste Alternative zu Haferflocken. Das Getreide wurde in Ägypten schon vor mehr als 6000 Jahren angebaut und eignet sich auch heute noch für die verschiedensten Süßspeisen, Backwaren und deftige Gerichte. Sie sind Haferflocken sehr ähnlich, sind aber deutlich größer. Im Vergleich zu anderen Weizensorten enthält Kamut mehr Proteine und ungesättigte Fettsäuren sowie Mineralstoffe und Vitamine. Allergiker sollten jedoch vorsichtig sein, denn Kamutflocken haben einen hohen Glutenanteil.

100 Gramm Kamutflocken enthalten: 384 Kalorien, 19,6 Gramm Eiweiß, 68,2 Gramm Kohlenhydrate und 2,6 Gramm Fett

Hanfsamen

Richtig gehört, Hanf kann man auch essen. Die Hanfsamen eignen sich hervorragend, denn sie sollen sogar Zellschädigungen vorbeugen. Sie liefern außerdem wertvolle Eiweiße, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien. Erwähnen sollten wir vielleicht, dass sie über keine berauschende Wirkung verfügen. Dafür eignen sie sich perfekt für Müsli oder für einen Over-Night-Oats Ersatz.

100 Gramm Hanfsamen enthalten: 456 Kalorien, 21 Gramm, 7,4 Gramm Kohlenhydrate und 31,6 Gramm Fett

