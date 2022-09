Deutschland vor 30 Minuten

Abnehmen

Zittern für die Traum-Figur? So kurbelt Frieren deinen Stoffwechsel an

Abnehmen durch Zittern? Was kurios klingt, soll tatsächlich funktionieren. In einer Studie haben Forschende herausgefunden, dass Frieren den Fett- und Zuckerstoffwechsel ankurbelt - du nimmst also ab. Dafür ist vermutlich vor allem das Zittern verantwortlich.