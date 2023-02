Welche Krankenkassen zahlen Zuschüsse zur Anschaffung?

Nicht nur bei Sportler*innen sind Sportuhren und Fitness-Tracker hoch im Kurs. Auch im Alltag sind sie für viele Menschen ein wertvolles Feedback, wie aktiv sie diesen gestalten. Einige Krankenkassen bezuschussen daher die Anschaffung von Fitness-Trackern.

Welche Krankenkassen zahlen unter welchen Voraussetzungen Zuschüsse zur Anschaffung?

Die drei größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands, die Techniker, die DAK und die Barmer, bieten ihren Versicherten Zuschüsse zum Kauf eines Fitness-Trackers über ihr Bonusprogramm an. Bei der AOK gibt es je nach Bundesland die Möglichkeit auf einen Zuschuss. Bei der TK kannst du über die TK-Gesundheitsdividende deine gesammelten Bonuspunkte investieren und dir damit zum Beispiel einen Fitness-Tracker finanzieren. Innerhalb des TK-Bonusprogramms sammelst du über ein Jahr hinweg Punkte. Die gibt es unter anderem für die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder Fitnessstudio sowie den regelmäßigen zahnmedizinischen Check-ups. Deine Aktivitäten zum Punktesammeln kannst du einfach über die TK-App einreichen und dann entscheiden, ob du dir deine Gesundheitsbonuspunkte auszahlen lassen möchtest oder ihren Wert über die TK-Gesundheitsdividende verdoppelst und so zum Beispiel deinen Fitness-Tracker finanzierst. Über die TK-Fit Challenge kannst du den Fitness-Tracker direkt nutzen, um wieder Bonuspunkte zu sammeln. Bei der Challenge musst du in zehn von zwölf Wochen 60.000 Schritte gehen oder 40 km Rad fahren. Wenn du dann noch die Fragen der Fitness-Lektion beantwortest, erhältst du 1000 Bonuspunkte.

Die DAK bezuschusst Gesundheitsleistungen mit bis zu 500 Euro jährlich. Darunter fallen auch Fitness-Tracker. Hierfür musst du ähnlich wie bei der TK am Bonusprogramm DAK AktivBonus teilnehmen und Punkte sammeln. Punkte gibt es für Vorsorgeuntersuchungen, digitale Kurse oder auch die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder Fitnessstudio.

Auch die Barmer bezuschusst deinen Fitness-Tracker über ein Bonusprogramm. Für die gesammelten Punkte erhältst du entweder eine Geldprämie oder einen Zuschuss zu einer Gesundheitsleistung. Bei der Barmer gibt es ebenfalls Punkte für Vorsorgeuntersuchungen oder Vereinsmitgliedschaften. Neben den hier vorgestellten Versicherungen gibt es noch eine Reihe anderer gesetzlicher Krankenversicherungen, die ein Bonusprogramm anbieten und den Kauf eines Fitness-Trackers bezuschussen. Eine Übersicht gibt es auf krankenkassen.de.

Was können Fitness-Tracker und was kosten sie?

Fitness-Tracker protokollieren deine tägliche Bewegung, wie viele Schritte du gehst, wie viele Treppen du steigst, wie viel Zeit du in Bewegung verbringst. Sie messen auch kontinuierlich deinen Puls. Während du schläfst, können die Sportarmbänder deine Schlafphasen und deren Dauer aufzeichnen und somit Aufschluss geben, wie erholsam deine Nacht war.

Für schnelle Puls-Wechsel wie zum Beispiel beim Intervalltraining sind die integrierten Puls-Sensoren der preisgünstigeren Fitnessbänder nicht geeignet, hierfür solltest du dir eher eine Sportuhr zulegen. Alle Fitness-Tracker lassen sich mithilfe einer App auslesen; über Bluetooth werden die Daten auf das Smartphone übertragen und in der zugehörigen App angezeigt.

Günstige Modelle, die für den Alltag ausgelegt sind, gibt es laut Stiftung Warentest schon für unter 50 Euro, wie zum Beispiel Tracker von Huawei oder Amazfit. Etwas teurer sind Geräte, bei denen auch eine GPS-Funktion integriert ist, wie zum Beispiel bei einigen Geräten von Fitbit oder Garmin. Diese bekommst du ab 150 bis 300 Euro. Ein Vorteil, wenn du einen Fitness-Tracker nutzen möchtest, um beispielsweise dein Lauftraining zu tracken: Du musst dein Handy nicht mitnehmen. Die günstigeren Modelle greifen auf das GPS des Handys zu, mit dem sie gekoppelt sind. Ist das Gerät selbst mit einem GPS ausgestattet, ist es nicht notwendig, das Handy mitzunehmen.

Welche Vorteile hat es, einen Tracker zu tragen?

Neben dem Tracken von Gesundheitsparametern wie Bewegung, Schlaf und Vitalfunktionen bringen Fitness-Tracker noch andere Funktionen mit sich. So verfügen die meisten Geräte zum Beispiel über einen einstellbaren Aktivitätsalarm und definierbare Tagesziele, welche die tragende Person etwa daran erinnert, die Treppe zu nehmen statt des Aufzugs oder honoriert, wenn ein bestimmtes Schritte-Ziel erreicht wurde. Diese Feedbackfunktion der Geräte wurde in einigen Studien bereits auf ihren gesundheitsförderlichen Charakter untersucht.

Viele Studien weisen darauf hin, dass sich das Tragen eines Fitness-Trackers positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Häufig liegt der Grund hierfür in der gesteigerten Motivation der Proband*innen durch den Tracker und dessen Feedbacks sich zu bewegen.

Der Tracker kann dir helfen, ein Körpergefühl zu entwickeln. Mithilfe des täglichen Feedbacks und deinem ganz persönlichen Bewegungsprotokoll kannst du dir vor Augen führen, wie viel du dich an bestimmten Tagen bewegt hast, in welchen Situationen du vielleicht gestresst bist und dein Puls höher als sonst war. Du kannst dich motivieren, indem du dir persönliche Ziele setzt und zum Beispiel die Zahl deiner Schritte kontinuierlich erhöhst.

Fazit - Fitness-Tracker können dich bei einem gesunden Lebensstil unterstützen

Einen Fitness-Tracker zu nutzen führt per se nicht zu einem gesundheitsförderlichen Lebensstil, aber er kann dich dabei unterstützen und dir wertvolles Feedback geben. Ein solches Gerät kann dich motivieren, persönliche Ziele zu erreichen und dich daran erinnern, dich zu bewegen. Das Feedback des Trackers kann dir helfen, dein Körpergefühl zu überprüfen, zu stärken und dich in deinem aktiven Alltag begleiten. Dieses Potenzial sehen auch viele gesetzliche Krankenkassen und bezuschussen somit häufig deren Anschaffung.

