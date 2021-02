Natürlicher Wirkstoff aus Gemüse soll helfen: So bekämpfen Sie die Fettleber

Hunger auf Gesundes? Hier finden Sie regionale Rezepte aus der Fränkischen Küche

Anhand von 137 Probanden untersuchte das Forscherteam der Texas A&M AgriLife Research die Wirkung von Indol auf die Zellen von Mensch und Tier. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Personen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) geringere Mengen Indol im Blut haben. So wird es in der Fachzeitschrift "Hepatology" berichtet.

Indol vermindert der Studie nach die Fettmenge in Leberzellen. Außerdem wirkt es sich auf Zellen im Darm aus, die Entzündungen reduzieren können. Um die genauen Auswirkungen von Indol zu erforschen, seien allerdings noch weitere Studien erforderlich.