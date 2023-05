Obst: Inhaltsstoffe und empfohlene Menge

Obst lässt sich variabel kombinieren. So kannst du beispielsweise dein Müsli damit toppen oder einen Kuchen mit einem Obst deiner Wahl zubereiten. Obwohl Obst gesund ist, solltest du abends lieber darauf verzichten.

Inhaltsstoffe und Wirkung von Obst

Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird der tägliche Verzehr von 5 Portionen Gemüse und Obst empfohlen, wobei der Obstanteil bei 250 g pro Tag liegen sollte. Positiv werden hierbei die geringe Energiedichte bei gleichzeitig hohem Gehalt an Vitaminen, Mengen- und Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen hervorgehoben.

Obst ist demzufolge nicht nur gesund, sondern lässt sich auch vielfältig in den eigenen Speiseplan einbauen. So beispielsweise als Snack zwischendurch oder zum Toppen von Haferflocken. Dennoch solltest du auf das energieliefernde Superfood am Abend lieber verzichten.

Der Grund: Obst enthält Fruktose, wie der Fruchtzucker genannt wird. Als Einfachzucker gehört Fruktose zu den Kohlenhydraten. Somit wird er in der Leber verarbeitet, wodurch die Fettproduktion angeregt wird. Dies ist gleichzeitig der Grund, weshalb dich Obst wach hält und dir Energie liefert.

Weshalb du abends kein Obst essen solltest und alternative Snacks

Nachts ist dein Bedarf an Energie geringer als tagsüber. Die Energie, welche dir die im Obst enthaltenen Kohlenhydrate sehr schnell liefern, wird in der Nacht nicht benötigt. Die überschüssige Energie könnte sich folglich in Fettdepots einlagern. Insbesondere dann, wenn du einen empfindlichen Magen hast, kann es zudem sein, dass dich die Verdauung nachts wach hält. Dies kann dann der Fall sein, wenn du kurz vor dem Zubettgehen noch etwas Obst isst. Wird das Obst nicht mehr richtig verdaut, könnten ein Blähbauch und Schlafprobleme folgen.

Überdies wird Menschen, die an Sodbrennen leiden, abgeraten, am Abend noch Obst zu essen, das viel Fruchtsäure enthält. Dazu gehören zum Beispiel Äpfel oder Zitrusfrüchte. Beim Schlafen wird das Brennen und Aufstoßen begünstigt, weshalb das Obst am Abend zu unangenehmem, nächtlichem Sodbrennen führen könnte.

Möchtest du auf dein Obst am Abend nicht verzichten, könntest du versuchen, auf Obst mit weniger Kohlenhydraten zurückzugreifen. Darunter fallen beispielsweise Zitronen, Himbeeren, Heidelbeeren, Papaya oder Grapefruit. Gegenteilig solltest du aufgrund ihres hohen Gehaltes an Kohlenhydraten lieber auf Ananas, Mango, Feigen, Äpfel und Bananen verzichten. Alternative Snacks, die der Körper am Abend besser verdauen kann, sind beispielsweise eine kleine Portion Müsli mit Joghurt oder Milch oder etwas frisches Gemüse mit einem Dip. Selbstgemachtes Popcorn oder geröstete Kichererbsen eignen sich ebenfalls als kleine, leckere Abendmahlzeit.

Fazit

Grundsätzlich ist Obst nicht nur lecker, sondern auch reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien. Doch der enthaltene Fruchtzucker sorgt dafür, dass du am Abend lieber darauf verzichten solltest. Andernfalls könnte dies zu nächtlichem Sodbrennen oder Verdauungsproblemen führen.

Verzehrst du häufig viel und stark zuckerhaltiges Obst am Abend, wie beispielsweise Mango oder Bananen, könnte sich dies auch in einer Gewichtszunahme zeigen. Alternativ könntest du auf kohlenhydratarmes Obst zurückgreifen oder einen anderen Snack, der sich einfacher verdauen lässt, wählen. Besser ist es, wenn du dein Lieblingsobst tagsüber genießt.