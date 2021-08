Wie das duftet! Frische Pizza aus dem Ofen oder ein großer Teller Pasta! Manche verzichten aber lieber auf diese Leckereien aus einem ganz bestimmten Grund: Kohlenhydrate sollen ungesund sein, ruinieren die Figur und tun auch sonst eher wenig für unsere Gesundheit. Wirklich? Falsch gedacht. Was passiert, wenn du auf Kohlenhydrate verzichtest, verraten wir hier.

Neben Fetten zählen Kohlenhydrate zu den wichtigsten Energielieferanten überhaupt. Verzichtest du auf Kohlenhydrate, wird sich dies also vor allem an deiner geminderten Leistungsfähigkeit bemerkbar machen. Du bist schneller müde, kannst dich schlechter konzentrieren und fühlst dich insgesamt schlapp und kraftlos.

Deine Verdauung spielt verrückt und du hast mit Verstopfungen zu kämpfen? Der Verzicht von Kohlenhydraten kann schuld sein. Gute Kohlenhydrate helfen nämlich dabei, deine Darmgesundheit zu stärken und nützliche Darmbakterien zu fördern. Gerade die resistente Stärke in Reis, Vollkornnudeln oder Kartoffeln ist besonders wichtig für eine gute Darmflora.

Ohne Kohlenhydrate auf dem Speiseplan lässt auch die Muskelmasse lange auf sich warten, bzw. verschwindet wieder. Kann der Körper nicht auf Kohlenhydrate zurückgreifen, bedient er sich an den Eiweißreserven. Doch genau die werden eben auch für den Muskelaufbau benötigt. Die hart erarbeiteten Trainingsergebnisse? Völlig umsonst!

Nicht nur deine Leistungsfähigkeit leidet, wenn du zu wenige Kohlenhydrate isst. Du bist auch deutlich schlechter drauf. Nicht umsonst werden wir "hangry", wenn wir nicht gegessen haben. Denn Kohlenhydrate stillen nicht nur den Hunger. Sie machen erwiesenermaßen sogar glücklich. Fett- und kohlenhydratreiches Essen aktiviert das Belohnungszentrum. Und das macht glücklich.

