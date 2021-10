Übergewicht bei Kindern erkennen

Gerade Großeltern erfreuen sich meistens am "Babyspeck" der süßen Kleinen. Rund, rotbackig und wohlgenährt wirken die Kinder offenbar gesund. Doch der Schein kann trügen. Oft handelt es sich nicht mehr um den niedlichen Babyspeck, sondern schon um ein handfestes Übergewicht. Jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick oder stark übergewichtig. Das bestätigt eine Studie des Robert-Koch-Instituts: demnach sind 15,4 Prozent der Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und 17 Jahren von Übergewicht betroffen. Warum und wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann, haben wir für dich zusammengefasst.

Um feststellen zu können, ob Kinder bereits an Übergewicht leiden, hilft die Ermittlung des Body Mass Index (BMI). Dazu gibt es extra ein Maß für Jungen und ein Maß für Mädchen, da sich die Wachstumskurven der beiden Geschlechter unterscheiden. Die genaue Anleitung zur Ermittlung des BMI's und den BMI-Rechner findest du beispielsweise auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Bei Unklarheiten mit den eigenen Berechnungen sollte aber auf jeden Fall ein Kinder- oder Jugendarzt zurate gezogen werden.

Die möglichen Gründe für Übergewicht bei Kindern sind vielfältig. Oft spielen die Lebens- und Essgewohnheiten eine ausschlaggebende Rolle. In unserer schnelllebigen Gesellschaft wird gerne mal zu Fertigessen oder Fast Food gegriffen, was meist mehr Fette, Salze oder Zucker enthält. Die klassischen, bewussten und wertgeschätzten Mahlzeiten mit der Familie sind dagegen rückläufig. So nehmen gerade Kinder unbewusst viel mehr Kalorien zu sich, wenn Fertigessen oder Fast Food auf dem Tisch landen. Zumal diverse Inhaltsstoffe in derartigen Lebensmitteln zu einer Art Sucht führen und Kinder - aber auch Erwachsene - in einem Teufelskreis landen können, wie eine Studie der Universität in Austin zeigt. Da die Stoffe in den Lebensmitteln dem Körper ein Glücksgefühl "vorgaukeln", verlangt er immer öfter und immer mehr Fast Food. Die Folge: Durch mehr Konsum steigt das Gewicht.

Naschen von Zucker- und fetthaltigen Snacks und Bewegungsmangel sind weitere Gründe für das Übergewicht. Süße Softdrinks wie Cola oder Limonade werden als heimliche Verursacher von Übergewicht bei Kindern häufig unterschätzt. In diesen Getränken befindet sich viel versteckter Zucker. Auch Krankheiten, psychische Probleme oder die Einnahme von Medikamenten können mögliche Verursacher von Übergewicht bei Kindern sein. Des Weiteren kann es auch am Erbgut und der Genetik liegen, sowie an einem vorangegangenen Schwangerschaftsdiabetes der Mutter.

Welche Folgen hat Übergewicht für Kinder und wie wirkt man am besten dagegen?

Ist das Kind aufgrund der Lebens- und Essgewohnheiten übergewichtig, können sich die schlechten Angewohnheiten und die damit verbundenen Folgen bis in das Erwachsenenalter hinziehen und der Mensch wird ein Leben lang mit den Folgen der frühkindlichen Fehlprägung Probleme haben. Kinder sozial schwacher Familien und Kinder mit Migrationshintergrund sind öfter von Übergewicht betroffen, als Kinder, die in stabilen Familienverhältnissen aufwachsen.

Bereits ein Viertel der adipösen - also stark übergewichtigen - Kinder haben Probleme mit dem Zuckerstoffwechsel. Sie sind schon in jungen Jahren auf dem Weg an einem Typ-2-Diabetes zu erkranken. Des Weiteren sind in der Regel die Leber- und Fettwerte im Blut erhöht, zudem erfolgt die Entstehung eines viel zu hohen Blutdrucks. Knie- und Rückenprobleme, Arthrose und Schlaganfälle können ebenfalls gesundheitliche Folgen des Übergewichtes sein. Mit dem Übergewicht steigt auch das Risiko zum Herzinfarkt, zu Schlafapnoe und zu verschiedenen Krebserkrankungen. Kinder, die adipös sind und das bis ins Erwachsenenalter bleiben, haben durch all diese Risikofaktoren eine geringere Lebenserwartung, als Menschen ohne Übergewicht.

Zur optimalen Bekämpfung des Übergewichts sollte ein Energiegleichgewicht geschaffen werden. Das heißt, es sollten nicht mehr Kalorien aufgenommen werden, die letztendlich nicht verbraucht werden. Das A und O für ein langfristiges Erfolgsergebnis ist regelmäßige und häufige Bewegung. Hier empfiehlt die BZgA 90 Minuten täglich bei Kindern und unterscheidet hierbei zwischen Sport und alltäglicher Bewegung. Ausdauersportarten wie zum Beispiel Schwimmen und Radfahren sind gelenkschonend und sehr effektiv. Auch eine Ernährungsumstellung ist auf dem Weg zum Erfolg unerlässlich. Vor allem die Vermeidung von Industriezucker sollte angestrebt werden. Eine optimierte, gesunde Mischkost kann langfristig zu einem gesunden Leben führen. Da Kinder, die Zucker und fettiges Essen gewohnt sind, allerdings nur selten leicht umzustimmen sind, sich auf gesunde Ernährung einzulassen, ist es empfehlenswert, sich in einem entsprechenden Ernährungsratgeber zu informieren.