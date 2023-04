Was ist Spirulina?

Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist wichtig für den Erhalt der Gesundheit. Dabei gibt es eine Vielzahl an Lebensmitteln, die Vorteile für deine Gesundheit mit sich bringen. Darunter verspricht auch die Mikroalge Spirulina, sich positiv auf die Gesundheit auszuwirken. Wir verraten dir, was hinter der Mikroalge steckt.

Eiweiß-Lieferant Spirulina: Wo die Blaualge herkommt

Bei Spirulina handelt es sich um Cyanobakterien. Bevor dies herausgefunden wurde, klassifizierte man Spirulina bereits als Alge. Demzufolge wird es auch heute noch als Mikro- oder Blaualge bezeichnet. Aufgrund seiner enthaltenen Nähr- und Vitalstoffe ist das Lebensmittel auch als "Superfood" bekannt. Insgesamt gibt es rund 35 Spirulina-Arten.

Heimisch ist Spirulina in Australien, Südostasien, Afrika und Mittelamerika. Dort gilt die Alge schon seit Jahrhunderten als Nährstoffquelle und Lebensmittel. Häufig wird die Alge aufgrund ihrer Ökobilanz kritisiert; immerhin sind die Herkunftsorte weit entfernt. Sicherlich stimmt die Kritik in vielen Fällen, jedoch gibt es heutzutage bereits Züchtungen in Europa und auch in Deutschland. Beim Kauf ist es also immer wichtig, auch auf die Herkunftsregion des Produktes zu achten.

Ein Blick auf die Nährwerte zeigt, dass 100 Gramm Spirulina rund 1.500 mg Chlorophyll liefern. Chlorophyll zählt zwar nicht zu den essenziellen Nährstoffen, jedoch ist es Studien zufolge ein gutes Antioxidans und kann krebserregende Stoffe abfangen. Weitere gute Chlorophyll-Quellen sind Brennnesseln, Grünkohl, Petersilie, Brokkoli-Sprossen und Spinat.

Inhaltsstoffe und Wirkungsweise: So kannst du Spirulina verwenden

Die getrocknete Blaualge ist nicht nur wasserarm, sondern auch reich an Eiweiß: Sie besteht zu rund 60 Prozent aus Eiweiß. Besonders für diejenigen, die einen hohen Eiweißbedarf haben oder generell eher eiweißarm essen, kann Spirulina eine praktische Extraportion an Proteinen liefern. Doch noch weitere Vitamine und Nährstoffe rücken bei Spirulina in den Fokus. Neben dem Eiweiß finden sich nennenswerte Mengen an Eisen, Jod, Vitamin B1, B2, B3, Folsäure und Magnesium. Damit kann eine Tagesdosis von 4 Gramm Spirulina zur Abdeckung des täglichen Bedarfs an Protein, Vitaminen und Nährstoffen beitragen. Aber Achtung: Die Zusammensetzung von Spirulina ist stark von dem Anbaugebiet, dem dortigen Klima und der Wasserzusammensetzung abhängig. Somit kann es zu sehr starken Schwankungen kommen.

Spirulina-Pulver kann in diversen süßen und herzhaften Rezepten verwendet werden. CC0 / Pixabay / Nouchkac +1 Bild

Es gibt eine Vielzahl an Studien, die sich mit der gesundheitlichen Wirkung von Spirulina auseinandersetzen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 und eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 belegen, dass die Blutwerte mit der Einnahme von Spirulina verbessert werden können. Überdies zeigen vier weitere Studien aus dem letzten Jahr, dass Spirulina antioxidativ wirken, den Blutdruck senken, Viren hemmen und die Gehirnleistung verbessern kann.

Kaufst du Bio-Spirulina, kannst du sicher gehen, dass beim Anbau keine Pestizide verwendet wurden und die Algen aus einer kontrollierten Aquakultur stammen. Besonders gut kannst du die Mikroalgen in Pulverform verarbeiten. Mit einer pflanzlichen Milch oder einem Fruchtsaft gemischt kannst du dir einen leckeren Drink zaubern. Alternativ kannst du das Pulver gemeinsam mit anderen Obst- oder Gemüsesorten in einen Blender geben und einen Smoothie mixen. Online kannst du eine Vielzahl an Rezepten finden. Darunter finden sich beispielsweise Brotaufstrich, Porridge, Dressing und Energy-Balls.

Fazit

Spirulina ist reich an Chlorophyll und Eiweiß. Überdies enthält es viele Vitamine und Nährstoffe. Wichtig ist, dass du im Hinterkopf behältst, dass die Blaualge nicht den Tagesbedarf aller Nährstoffe abdecken kann. Sie kann lediglich als Unterstützung zur Deckung des Tagesbedarfes an Vitalstoffen im Zuge einer ausgewogenen und gesunden Ernährungsweise dienen.

Isst du grundsätzlich bereits viel grünes Blattgemüse, ist eine Nahrungsergänzung mit Spirulina nicht nötig. Ist dies nicht der Fall, kann Spirulina eventuellen Nährstoffmängeln vorbeugen. Die Blaualge kann vielseitig verarbeitet werden.