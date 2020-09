Wer sich gesund ernähren möchte, muss nicht auf Kohlenhydrate verzichten: Lediglich die Auswahl der "richtigen" Lebensmittel bestimmt, ob und in welchem Umfang die Pfunde purzeln. Zahlreiche Diät-Ratgeber propagieren zwar, dass der Verzicht auf Brot, Brötchen und Backwaren zum Abnahme-Erfolg führt, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.

Beispielsweise können Brot oder Brötchen auf dem Speiseplan stehen und dennoch ist Abnehmen möglich. Ein Beispiel hierfür sind Kürbis-Brötchen. inFranken.de hat ein einfaches Rezept dafür.

Rezept zum Abnehmen: Gesunde Kürbis-Brötchen backen

Der größte Vorteil zu Beginn: Weniger als zwei Stunden an Zeitaufwand sind nötig, um die Kürbis-Brötchen zu backen. Aus gesundheitlicher Perspektive hat das Rezept vor allem drei Vorteile:

Sie sind kalorienarm.

Eine große Menge an Ballaststoffen sind enthalten.

Zudem befinden sich wertvolle Vitamine darin. Verpasse nichts auf der neuen Facebook-Seite „Schon gewusst?“

Für das Rezept benötigen Sie folgende Zutaten:

500 Gramm Dinkelmehl, "Type 1050"

1 Päckchen Trockenhefe

1 Hokaidokürbis

250 Milliliter warmes Wasser

1 Teelöffel Zucker

1 Teelöffel Salz

75 Gramm Kürbiskerne

1 Esslöffel Öl

Kürbis-Brötchen: In 6 Schritten zum gesunden Schlankmacher

#1 Schneiden Sie den Hokaidokürbis in kleine Würfel und legen Sie diese auf ein Backblech. Schieben Sie das Blech anschließend für 25 Minuten in einen Ofen, der auf 200 Grad Celsius vorgeheizt sein sollte.





Schneiden Sie den Hokaidokürbis in kleine Würfel und legen Sie diese auf ein Backblech. Schieben Sie das Blech anschließend für 25 Minuten in einen Ofen, der auf 200 Grad Celsius vorgeheizt sein sollte. #2 Hacken Sie 50 Gramm der Kürbiskerne klein. Geben Sie danach die Trockenhefe, das Salz, das Dinkelmehl und die Kürbiskerne in eine größere Schüssel und vermengen alle Zutaten.

Buch-Tipp: Die Sirtfood Diät - Intuitiv abnehmen und gesünder leben mit dem Protein Sirtuin





Hacken Sie 50 Gramm der Kürbiskerne klein. Geben Sie danach die Trockenhefe, das Salz, das Dinkelmehl und die Kürbiskerne in eine größere Schüssel und vermengen alle Zutaten. Buch-Tipp: Die Sirtfood Diät - Intuitiv abnehmen und gesünder leben mit dem Protein Sirtuin #3 Pürieren Sie die vorgegarten Kürbiswürfel zu einem Püree und geben Sie 250 Gramm davon in die Schüssel hinzu. Rühren Sie die Masse so lange, bis ein glatter Teig entsteht.



Expertentipp: Falls nötig, können Sie noch etwas Öl oder Wasser hinzugeben - So entsteht ein geschmeidigerer Teig.



Lassen Sie den Teig anschließend für eine Stunde ruhen.





Pürieren Sie die vorgegarten Kürbiswürfel zu einem Püree und geben Sie 250 Gramm davon in die Schüssel hinzu. Rühren Sie die Masse so lange, bis ein glatter Teig entsteht. Falls nötig, können Sie noch etwas Öl oder Wasser hinzugeben - So entsteht ein geschmeidigerer Teig. Lassen Sie den Teig anschließend für eine Stunde ruhen. #4 Nachdem der Teig aufgegangen ist, sollten Sie diesen in acht bis zehn gleichgroße Stücke zerteilen. Schneiden Sie die Brötchen anschließend kreuzförmig ein und lassen Sie sie nochmal für eine halbe Stunde ruhen. Weitere gesunde Rezepte aus Franken finden Sie hier





Nachdem der Teig aufgegangen ist, sollten Sie diesen in acht bis zehn gleichgroße Stücke zerteilen. Schneiden Sie die Brötchen anschließend kreuzförmig ein und lassen Sie sie nochmal für eine halbe Stunde ruhen. Weitere gesunde Rezepte aus Franken finden Sie hier #5 Bestreichen Sie die Oberfläche der Brötchen mit Wasser und verteilen Sie Sonnenblumenkerne darauf.





Bestreichen Sie die Oberfläche der Brötchen mit Wasser und verteilen Sie Sonnenblumenkerne darauf. #6 Lassen Sie die Kürbis-Brötchen anschließend für zwölf bis 15 Minuten bei 200 Grad im Ofen backen, bis diese goldbraun sind.

Abnehm-Rezept: Warum Kürbis-Brötchen gesund sind

Die oben angesprochene Auswahl der "richtigen" Lebensmittel spiegelt sich auch im Rezept der Kürbis-Brötchen wider. Beispielsweise ist es wichtig, dass Dinkelmehl verwendet wird. Es sorgt dafür, dass ein starkes Sättigungsgefühl eintritt, das lange anhält. Auf diese Weise bekommt man nicht so schnell erneuten Appetit auf etwas zu Essen.

In einem Hokaidokürbis sind beachtliche Vitamine enthalten, die der Körper benötigt. Zum Beispiel enthält er größere Mengen der Vitamine B1, B2 und B6. Aber auch Vitamin C ist enthalten. Außerdem sind darin Eisen, Magnesium und Phosphor zu finden.

Das Originalrezept finden Sie bei Fränkische-Rezepte.de.

Wichtig: Wer effektiv abnehmen möchte, sollte definitiv auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Allerdings empfehlen zahlreiche Gesundheitsexperten gleichzeitig Sport zu treiben: Wir erklären, was die perfekte Uhrzeit dafür ist.

Weiteres Rezept: Sie wollen Brot selber backen? Dann ist dieses Blitz-Rezept genau das Richtige. Dafür benötigen Sie lediglich eine Stunde an Backzeit.

Auch interessant: Ungesünder als zunächst gedacht - Diese 5 Lebensmittel sollten Sie aus Ihrem Kühlschrank verbannen.

tu

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.