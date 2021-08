Was genau ist Haskap ?

Haskap ist eine Beere, welche an etwa zwei Meter hohen Sträuchern wächst. Ihr botanischer Name lautet Lonicera caerulea, sie ist aber umgangssprachlich auch als "Blaue Heckenkirsche" oder "Honigbeere" bekannt. Die ursprünglich aus Sibirien (dem östlichen Teil Russlands) stammende Pflanze beginnt etwa im März zu blühen. Im Mai kann man die Beeren allerdings schon ernten. Die länglichen Früchte werden bis zu zwei Zentimeter groß und haben eine dunkelblaue Farbe. Inzwischen wird Haskap allerdings auch schon in Süddeutschland vereinzelt angebaut. Geschmacklich erwartet einen eine Mischung aus Heidelbeere, Brombeere und Himbeere. Die Früchte sind allerdings leicht herb.

Haskap: Warum ist die Frucht so gesund?

Haskap gilt als neue Trendfrucht und als gesundes Superfood. Doch stimmt das auch?

Die blaue Beere besitzt einen hohen Gehalt an Anthocyanen. Sie sorgen dafür, dass in unserem Körper freie Radikale gebunden werden und somit und die Körperzellen vor Schädigung geschützt werden. Daneben besitzt Haskap auch die Vitamin C, A und E sowie Eisen, Magnesium, Phosphor und Kalzium.

Laut Verbraucherzentrale ist die sibirische Frucht ist auf jeden Fall gesund, aber auch unsere heimischen Beeren können locker mit den Inhaltsstoffen der Haskap mithalten. Heidelbeeren, ebenso wie Himbeeren und Blaubeeren verfügen ebenfalls über Anthocyanen, eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen. Wer sich und seiner Gesundheit also generell etwas Gutes tun möchte, sollte regelmäßig eine bunte Mischung aus den verschiedenen Beeren in seinen Speiseplan integrieren.

So verwendest du Haskap am besten

Doch wie verwendet man nun das neue Trendobst? Haskap-Beeren können sowohl roh als auch verarbeitet gegessen werden. Inzwischen gibt es auch eine breite Palette an Produkten auf dem Markt. Die Beeren kann man also bereits fertig als Marmelade, Sirup, Saft oder auch getrocknet erwerben.*

Haskap-Beeren passen wunderbar ins Müsli! CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos

Natürlich macht sich die blaue Beere wunderbar im Obstsalat, im morgendlichen Müsli oder mit frischem Joghurt. Doch Haskap ist noch wesentlich vielseitiger. Als Senf verarbeitet kann man die Superfrucht auch zu herzhaften Speisen genießen und als Eyecatcher für den Salat macht sie ebenfalls eine gute Figur.

Fazit: Wer Lust auf neue Geschmäcker, farbenfrohe und gesunde Küche hat, der sollte die Haskap-Beere definitiv probieren und dem Superfood eine Chance geben.

