Egal ob getrocknet oder frisch: Die Feige ist eine Frucht voller guter Stoffe. Optimalerweise lässt du die Schale dran, denn in ihr befinden sich – wie so häufig – die besten Bestandteile.

Die Frucht ist voll mit gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffen. Die gute Nachricht: getrocknete und frische Feigen unterscheiden sich, was das angeht, kaum.

Was steckt in der süßen Frucht?

Die Feige ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Bereits seit 5.000 Jahren wird sie angebaut. Sogar in der Bibel wird der Feigenbaum erwähnt, der Ficus Carica im Garten Eden. Bereits 3.000 v. Chr. wurde die Feige in Mesopotamien angebaut. Heutzutage ist sie im gesamten Mittelmeerraum heimisch. Hauptproduzenten sind die Türkei, Ägypten, Algerien und Marokko, doch es gibt auch Sorten, die in Mitteleuropa als Kübelpflanzen angebaut werden können und sogar Früchte tragen.

Die Feige ist eine beliebte Trockenfrucht. In getrockneter Form ist sie das ganze Jahr verfügbar. Die Feige ist reich an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffen. Getrocknete Feigen sind besonders süß im Geschmack. Da ihnen das Wasser entzogen wurde, ist ihr Fruchtzuckergehalt sehr hoch. Ebenso hoch konzentriert sind jedoch auch alle Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Die süßen getrockneten Feigen eignen sich daher ideal als gesunde Nascherei.

Die Feige beinhaltet eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen. Diese Antioxidantien senken unter anderem das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Die meisten der sekundären Pflanzenstoffe wie zum Beispiel Carotinoide, Flavan-3-ole oder Flavonoide sind in der Schale der Frucht enthalten. Du solltest die Früchte also mit Schale essen, wenn du von den positiven Eigenschaften der Feige profitieren möchtest. Gut zu wissen: Forschende konnten nachweisen, dass die Menge an sekundären Pflanzenstoffen in getrockneten und frischen Feigen vergleichbar ist.

Wieso Feigen gut für dein Herz sind

Feigen sind eine hervorragende Vitamin-C-Quelle. Vitamin C ist wasserlöslich und eines der bekanntesten natürlichen Antioxidantien. Das Vitamin ist elementar wichtig für das menschliche Immunsystem, die Entgiftung, Wundheilung, Bindegewebe und verhindert das Gerinnen von Blutgefäßen. Vitamin C verhindert Oxidationen, Stress, die Bildung bestimmter Tumore und wirkt präventiv in Bezug auf Nierenerkrankungen. Es ist eines der wichtigsten Vitamine für den Menschen. Getrocknete Feigen haben mit 10 mg pro 100 g einen relativ hohen Vitamin-C-Gehalt.

Eine kürzlich veröffentliche Studie zeigt, dass Feigen eine große Menge Polyphenole beinhalten. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind vor allem in der Schale der Frucht enthalten. Die Polyphenole sind bioaktive Stoffe, die in Pflanzen als Farbstoffe oder Geschmacksstoffe vorkommen. Den in der Feige enthaltenden Polyphenolen konnten in der Studie antioxidative Aktivitäten zugeschrieben werden, die vielseitige gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Sie wirken antihyperglykämisch, senken also den Blutzucker und wirken somit präventiv gegenüber einer Diabeteserkrankung. Zusätzlich wird den Polyphenolen der Feige in der Studie eine krampflösende Eigenschaft nachgesagt. Außerdem sind sie hepatoprotektiv – sie schützen die Leber.

Feigen sind eine gute Quelle für Kalzium und Kalium. Die Kombination dieser beiden Mineralien ist besonders günstig für eine Verbesserung der Knochendichte; fällt diese zu gering aus, besteht die Gefahr von Osteoporose. Kalium wird allgemein eine blutdrucksenkende Eigenschaft zugeschrieben. Somit sind Feigen bei Bluthochdruck ein sehr guter Snack. Ein erhöhter Cholesterinspiegel gilt neben Bluthochdruck ebenfalls für einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Studie an Ratten konnte zeigen, dass eine Einnahme von Feigen den LDL-Cholesterinspiegel senkt. Dieser Wert steht in Korrelation mit einem erhöhten Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Fazit

Die Feige ist nicht nur eine der ältesten Kulturpflanzen unserer Zeit, sie wird auch seit Jahrhunderten als Heilpflanze genutzt. Die Früchte des Baums sind reich an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffe, die eine vielseitige gesundheitsförderliche Eigenschaften für den menschlichen Organismus mit sich bringen.