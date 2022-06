Warum haben wir oft ein Mittagstief ?

Nach dem Essen in der Mittagspause kommt im Büro schnell die Müdigkeit. Die Augen wollen kaum noch offenbleiben und das Mittagstief befällt uns zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. Das liegt vor allem daran, dass unser Körper nach einer Mahlzeit sehr viel Energie benötigt, um die Nahrung zu verdauen. Dadurch strömt sauerstoffreiches Blut in den Bauchraum und nicht mehr so viel ins Gehirn. Außerdem bewegen wir uns im Büro nicht so viel und nach dem Essen können wir nur selten einen anregenden und erfrischenden Spaziergang machen. Kaffee ist in diesem Fall für viele Menschen die Lösung des Problems. Das enthaltene Koffein des aromatischen Heißgetränks wirkt bereits nach etwa 30 Minuten und verteilt sich über das Blut in unserem gesamten Körper. Es überwindet zudem die Blut-Hirn-Schranke. Der müde machende Botenstoff Adenosin wird blockiert und die Nervenbahnen erhalten kein Signal zur Drosselung und arbeiten stattdessen einfach weiter. Klingt gut? Doch regelmäßiger Koffein-Genuss führt schnell zu einer Gewöhnung und die Wirkung lässt stark nach. Zudem ersetzt Kaffee nie ausreichend Schlaf. Was also tun?

Kürbiskerne: Darum wirken sie gegen die Müdigkeit

Wer nicht unbedingt bei einem Mittagstief zum Kaffee greifen möchte, hat auf jeden Fall eine sehr gesunde und leckere Alternative: Kürbiskerne. Sie helfen gleich in vielfacher Hinsicht. Zum einen verbessern sie die Dompaminaufnahme. Der Botenstoff steuert die emotionalen, geistigen und motorischen Reaktionen. Er wird daher auch "Glücksbotenstoff" genannt. Zum anderen enthalten die Kerne viel Magnesium. Das hält unseren Blutzucker stabil, sodass dieser nicht absinken und für ein Mittagstief sorgen kann.

Diese Inhaltsstoffe der Kerne helfen uns ganz ohne Koffein gegen die Müdigkeit. Außerdem enthalten die Kerne generell viele wesentliche Spurenelemente, Vitamine und Nährstoffe. Sie halten lange satt und versorgen den Körper mit gesunden Fetten.

Insbesondere Schwangere profitieren von der aktivierenden und vitalisierenden Wirkung der Kerne. Da Koffeinkonsum sich auch auf das Wachstum des Kindes auswirken kann, sollten schwangere Frauen möglichst wenig Kaffee zu sich nehmen. Daher ist es durchaus sinnvoll, zu Kürbiskernen zu greifen, die den Körper zusätzlich mit wertvollen Inhaltsstoffen versorgen.

Fazit

Wer also weniger Kaffee zu sich nehmen möchte, ihn nicht so gut verträgt oder Lust auf einen gesunden und belebenden Snack hat, sollte in Zukunft Kürbiskerne fest in sein Mittagessen einbauen. Ganz egal, ob pur, im Salat oder im Joghurt, die kleinen Kerne machen überall eine gute Figur!