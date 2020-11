Antibakterielle Abnehmhilfe: Diese 10 Gesundheitsvorteile stecken in Apfelessig

Was ist Apfelessig? Nach der Apfelernte wird zunächst Apfelwein hergestellt. Diesem werden dann Essigsäurebakterien hinzugefügt und es findet eine Fermentation statt. Die in den Äpfeln enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe gehen nur zu einem Bruchteil in den Essig über. Dabei sind diese gesunden Stoffe in naturtrübem Essig mehr enthalten, als in klarem Essig. 100 Gramm Apfelessig enthält in etwa so viele Mineralstoffe wie 100 Gramm Äpfel.

Diese gesunden Stoffe sind in Apfelessig enthalten: Apfelessig strotzt nur so vor gesunden Nährstoffen und Vitaminen. Laut dem Gesundheitsportal netdoktor.de enthält er unter anderem die Vitamine A, B1, B2, B6, C, E, Folsäure (Vitamin B9), Kalium, Magnesium, Eisen, Phosphat, Zink, Selen und viele weitere.

Natürliches Wundermittel Apfelessig: Das steckt drin

Apfelessig ist DER Wundertrunk unter den Hausmitteln. Unter anderem schafft er Linderung bei Verdauungsproblemen und wirkt unterstützend bei einer Diät und bei Diabetes. Außerdem sorgt er als Beauty-Mittel für schöne Haut und Haare und mildert auch Entzündungen und Pilzinfektionen.

#1 Unterstützt beim Abnehmen

Wenn Sie abnehmen möchten, sollten Sie sich einmal Apfelessig als kleinen Diät-Helfer ansehen. Das in den Apfelschalen enthaltene Pektin dehnt sich im Magen aus, wodurch schneller ein Sättigungsgefühl eintritt. Dieser Effekt wurde auch in einer Studie beobachtet: Die Studienteilnehmer konsumierten so bis zu 275 Kilokalorien weniger pro Tag - auf lange Sicht gesehen hat das große Auswirkungen auf den Diät-Erfolg.

#2 Gleicht den Säure-Basen-Haushalt aus

Auch auf den Säure-Basen-Haushalt des Körpers wirkt sich Apfelessig* positiv aus. Leidet man unter Stress oder ernährt man sich nicht angemessen, kommt es im Körper oft zu einer Übersäuerung, was sich negativ auf das Wohlbefinden auswirkt. Apfelessig hilft, den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, da er leicht basisch ist. Ursächlich dafür sind in erster Linie die organischen Säuren, die im Apfelessig stecken. Diese werden vom Organismus zur Gewinnung von Energie genutzt: Sie durchlaufen den Stoffwechsel und stellen dem Körper anschließend die basischen Mineralien, wie beispielsweise Kalium, zur Verfügung.

#3 Hilft bei Diabetes

Auch Diabetiker können vom Konsum von Apfelessig nur profitieren. Eine amerikanische Studie fand heraus, dass der morgendliche Blutzuckerspiegel effektiv gesenkt werden kann, wenn am Abend zuvor vor dem Schlafengehen, Apfelessig eingenommen wurde. Eine weitere Studie fand heraus, dass der Blutzuckerspiegel nach dem Essen gesenkt werden konnte, wenn ein Apfelessig-Gemisch getrunken wurde. Diese Studien beziehen sich auf Typ 2-Diabetes. Der Nachteil dieser beiden Studien ist, dass die Probanden-Gruppen relativ klein waren und dass so nicht auf eine größere Gruppe Menschen geschlossen werden kann. Allerdings handelt es sich um einen guten Forschungsansatz, der ahnen lässt, das Diabetes mithilfe von Apfelessig gelindert werden kann.

#4 Wirkt gegen Entzündungen

Apfelessig* ist außerdem ein gutes Hausmittel gegen Entzündungen, denn er wirkt antibakteriell. Beispielweise soll sich der Apfelessig positiv auf eine Blasenentzündung und auch auf kleiner Verletzungen der Haut auswirken. Sogar Warzen soll es mithilfe von Apfelessig an den Kragen gehen. Doch auch als Mundspülung bei einer Zahnfleisch- oder Zahnbettentzündung kann der Apfelessig zum Einsatz kommen. Hierzu einfach den Mund nach dem Zähneputzen mit einem Apfelessig-Wasser-Gemisch spülen. Anschließend noch einmal mit klarem Wasser spülen, um den Zahnschmelz vor der Säure zu schützen.

#5 Beauty-Tipp: Gut für Haut und Haare

Manche Menschen schwören auf Apfelessig als absoluten Beauty-Helfer. Der Wunderessig soll porenverfeinernd wirken und Bakterien vernichten, die sich auf der Haut befinden. So sorgt er für ein reines Hautbild. Außerdem sollen auch die Haare vom Essig profitieren: Dadurch, dass der Essig die Schuppenschicht der Haare versiegeln soll, werden sie geschmeidig und glänzen. Zudem werden durch die Säure Überbleibsel von Pflegeprodukten entfernt, was das Haar wieder schön leicht macht.