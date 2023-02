Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter: Der Amazon-Bestseller im Buch-Check

Bekannte Schmerztherapeuten : Liebscher und Bracht geben hilfreiche Tipps und Informationen

: Liebscher und Bracht geben hilfreiche Tipps und Informationen Das steckt im Buch : Fakten, Motivation, hilfreiche Übungen

: Fakten, Motivation, hilfreiche Übungen Deshalb ist der Ratgeber so empfehlenswert - das sagen die Leser*innen

"Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter" - das ist ein Wunsch vieler Menschen, dessen Erfüllung jedoch nur wenigen vergönnt ist. Die bekannte Ernährungsmedizinerin Petra Bracht und der ebenfalls populäre Schmerzspezialist Roland Liebscher-Bracht wollen in ihrem neuen Ratgeber* jedoch genau das möglich machen. Wir haben uns den Amazon-Bestseller angesehen und verraten, ob sich eine Anschaffung lohnt.

Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter: Das steckt drin im Buch-Bestseller

Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht kommen mit einer Mission: Sie wollen den Menschen ein schmerzfreies Altern ermöglichen. Hierfür wollen sie in ihrem neuen Ratgeber jede Menge Tipps geben, die sie "im Laufe von 35 Jahren entwickelt haben". Hierbei geht es den Autor*innen zu folge vor allem um eine Ergänzung bzw. Erweiterung der herkömmlichen Schmerztherapie, die die Leserinnen und Leser in Selbstbehandlung durchführen können. Doch um was geht es in "Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter: Das große Selbsthilfe-Buch nach der Liebscher & Bracht-Methode - Das Übungsprogramm für den ganzen Körper"* konkret?

Zuerst einmal wollen die beiden Autor*innen über wichtige Fakten und Trugschlüsse zum Thema Schmerzen aufklären. Hier geht es vor allem auch um die stetige Zunahme chronischer Schmerzen im Laufe der letzten Jahre. Weiterhin erklären sie das "Schmerzverständnis von Liebscher und Bracht" sowie das "Schmerzentstehungsmodell von Liebscher und Bracht" und die nach ihnen benannte Schmerztherapie. Weitere Punkte, die im Ratgeber thematisiert werden:

die Bedeutung von Ernährung für die Entstehung von Schmerzen

wie der "innere Schweinehund" überwunden werden kann

Anleitung für ein "Schmerztagebuch"

die verschiedenen Schmerzbereiche des Körpers

ausführlich erklärte Übungen gegen Schmerzen in allen Körperregionen

Übungen gegen den Schmerz: Deshalb ist der Liebscher-und-Bracht-Ratgeber so empfehlenswert

Der Ratgeber von Liebscher und Bracht* ist nicht ohne Grund Buch-Bestseller und aktuelle Nr. 7 der Amazon-Charts im Bereich Gesundheit und Medizin*. Derzeit haben bereits 570 Rezensent*innen den Ratgeber mit 4,6 von 5 Sternen bewertet (Stand: 9. Februar 2023).

Was als besonders positiv hervorgehoben wird: Die Unterteilung in die einzelnen Körperbereiche und wie sich durch anschauliche Übungen konkret etwas gegen den Schmerz tun lässt. Demnach lässt sich laut den Leser*innen der Körper und der eigene Schmerz deutlich besser verstehen und dieser in vielen Fällen beseitigen. Besonders lobenswert sind zudem die extrem ausführlichen, aber leicht verständlichen Erklärungen, die das Buch zu einer angenehm zu lesenden Lektüre machen.

Auch das Renommee der beiden Autor*innen spricht für sich: Bereits 12.000 Therapeut*innen in Deutschland behandeln nach der Schmerztherapie von Liebscher und Bracht. Hierfür sind laut Penguin Random House weder Operationen noch Schmerzmittel oder Medikamente nötig. Übrigens: Bei Amazon* kannst du dich in die ersten 20 Seiten kostenlos reinlesen.

Zwei Schmerzspezialisten mit Mission: Über die Autoren

Dr. med. Petra Bracht ist Medizinerin mit dem Schwerpunkt Ernährungs- und Entgiftungsmedizin. Zudem Bestseller-Autorin und "Ärztin aus Leidenschaft", wie sie auf ihrer Website beschrieben wird. Roland Liebscher-Bracht hingegen ist studierter Wirtschaftsingenieur, der allerdings seiner Berufung gefolgt ist und mittlerweile als bekanntester Schmerzspezialist Deutschlands gilt. Er nutzt vor allem YouTube als Plattform, um Anleitungen für Übungen und Tipps zum Thema Schmerzen zu geben - hier haben die beiden Schmerztherapeut*innen mittlerweile über 1,7 Millionen Abonnent*innen.

Gemeinsam entwickelten sie ihre bekannte Schmerztherapie, für die Bracht den ernährungsmedizinischen Teil beiträgt, während Liebscher-Bracht den Teil der Bewegungstherapie beiträgt - es geht also darum, wie sich Ernährung und Bewegung gegenseitig ergänzen.

Die wohl wichtigste Botschaft der beiden: Menschen sind imstande, sich selbst zu heilen. Das bedeutet, dass nicht bei jedem Schmerz Medikamente oder Operationen angewendet werden müssen. Selbstverständlich gilt das nicht in jedem Fall. So werden die beiden also auch mit ihrem Ratgeber* vermutlich wieder dazu beitragen, dass die eine oder andere Person ihrem Schmerz zu Leibe rücken kann.

