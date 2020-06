Franken 14.06.2020

Gesundheit

Ekel-Studie: In Kaffeemaschinen leben so viele Bakterien wie im Ausguss

In Kaffeemaschinen leben so viele Bakterien wie im Ausguss. Vor allem der Tank, Schläuche und Düsen wimmeln nur so vor Keimen. Das hat ein angehender Wissenschaftler herausgefunden. Aber wie gefährlich sind die Keime - und wie wird man sie los?