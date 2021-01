Einsamkeit nimmt in der Corona-Pandemie immer mehr zu

nimmt in der immer mehr zu Soziale Isolation hat gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit

auf die Projekt der FH Bielefeld bietet kreative Lösungen an

Gerade während der Corona-Pandemie erleben viele Menschen Einsamkeit: Ältere Menschen oder Patienten in Einrichtungen, die keinen Besuch bekommen dürfen, sind ebenso betroffen wie Studierende, die isoliert Onlinevorlesungen verfolgen. Das minimale Freizeitangebot, das Vernachlässigen von Hobbys oder Alltags-Routinen und die damit verbundene Wegfall sozialer Kontakte sorgen dafür, dass die zwischenmenschliche Bindung geschwächt wird.

„Einsam durch Corona“: Isolation so gefährlich wie 15 Zigaretten täglich

Wissenschaftler der FH Bielefeld haben sich in dem Projekt „(Gem)einsam durch Corona“ mit der Wechselwirkung der Corona-Pandemie und Einsamkeit auseinandergesetzt - und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen.

Wie der Professor für Psychologie vom Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule (FH) Bielefeld, Dr. Sebastian Bamberg, erklärt, sei Einsamkeit mit dem täglichen Konsum von 15 Zigaretten zu vergleichen: „Soziale Kontakte beeinflussen unsere Persönlichkeit, indem sie die soziale Identität beeinflussen. Normen, die in einer Gruppe vorherrschen, bestimmen, welche Meinungen und Aktivitäten uns wichtig sind und wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten." All diese Faktoren würden sich auf die Gesundheit auswirken. Um gesund zu bleiben, sei es daher notwendig, feste soziale Bindungen aufzubauen, so der Professor.

Für Menschen mit Risikofaktoren und deren Angehörigen sei die mit Kontaktverbot und Quarantäne einhergehende wochenlange soziale Isolation eine enorme Belastung.

Kreative Lösungen gegen Einsamkeit

Ausgangspunkt des Projekts "(Gem)einsam durch Corona" sind Berichte über – zum Teil äußerst kreative - Lösungen, wie sich unter den Bedingungen von Infektionsschutz soziale Isolation reduzieren lässt. Auf der Projekt-Website "(Gem)einsam durch Corona" finden sich Maßnahmen, wie man Einsamkeit entgegenwirken kann und wie sich Einsamkeitsgefühle reduzieren lassen.

Die meisten der Vorschläge lassen sich relativ einfach umsetzen. Sie richten sich an die Betroffenen selbst, aber ebenso an Personen, die einsame Menschen betreuen - beispielsweise in Kliniken oder Seniorenheimen.

Zu diesen Maßnahmen gegen Einsamkeit zählen ganz klassische Briefkontakte, Ideen für die Ermöglichung persönlicher Kontakte unter Coronabedingungen oder die digitale Kommunikation. Außerdem findet man Vorschläge, wie sich auch unter den gegenwärtigen Einschränkungen Gemeinschaftserlebnisse, wie beispielsweise Sport und Bewegung, musikalische und kreative Angebote umsetzen lassen.

Im Überblick: Was hilft wirklich gegen Einsamkeit?

Um ihre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Einsamkeit für alle Menschen zugänglich zu machen, streben die beiden Professoren der FH Bielefeld, Seelmeyer und Bamberg, an, einen Überblick auf der Website des Projektes zu verfassen. Ihr wissenschaftliches Vorgehen wollen die beiden Professoren somit ganz transparent auch für Laien zugänglich machen. Außerdem haben sie eine Vorlage erarbeitet, mit der Nutzer ihre eigenen Interventionen erarbeiten können.

Es ist mittlerweile bekannt, dass eine Infektion mit dem Coronavirus diverse Folgen nach sich ziehen kann. Forscher teilen diese nun in zwei Phasen auf. Doch was sind die häufigsten Spätfolgen und wann können diese auftreten?

Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.