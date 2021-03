Bislang haben Kinder bei der Anordnung der Impfreihenfolge nur eine nebengeordnete Rolle gespielt. Es galt, dass die Impfstoffe von Moderna, BioNtech oder Astrazeneca sowieso vorerst nur für erwachsene Personen geeignet waren. Moderna möchte nun erweitert daran forschen, wie man auch Kinder künftig gegen eine Covid-19-Erkrankung schützen kann.

Bei der dafür geplanten "KidCove study" von Moderna handelt es sich um eine Studie, in welcher über 14 Monate mehrere Kinder nach einer Impfung mit dem Vakzin von Moderna, mRNA-1273, untersucht werden sollen. Das Hauptaugenmerk der Studie liegt darauf, welche Sicherheit, Toleranz, Reaktion und Effektivität der Impfstoff bei einer jüngeren Zielgruppe mit sich führen wird.

KidCove Studie von Moderna: 6.750 Kinder sollen geimpft werden

Die rund 6.750 Kinder, welche von Moderna für die Studie eingeplant sind, müssen alle gesund sein und ein Alter zwischen sechs Monaten und elf Jahren erreicht haben. Die Studie wird in den Vereinigten Staaten und in Kanada durchgeführt.

Zusammen mit dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) und Teilen des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH) und der Behörde für biomedizinische Spitzenforschung und Entwicklung (BARDA) wird die Studie über einen Zeitraum von knapp 14 Monaten stattfinden. Zudem wird die Studie zweigeteilt stattfinden, da bei der Impfung mit Moderna ebenfalls zwei Injektionen notwendig sind.

Im ersten Teil der Studie werden die Kinder je nach Alter mit einer Dosis zwischen 25 und 100 Mikrogramm geimpft. 28 Tage später, im zweiten Teil, erhalten manche der Kinder einen Placebo-Impfstoff und die anderen den tatsächlichen Impfstoff von Moderna. Anschließend folgt eine zwölfmonatige Untersuchungsphase, in der sowohl die Sicherheit als auch die Effektivität des Vakzins erforscht werden sollen. Eine frühzeitige Beendigung der Teilnahme ist für die Probanden jederzeit möglich.

Auch interessant: Johnson & Johnson Corona-Impfstoff: Hundertprozentiger Schutz vor tödlichem Verlauf mit einem Stich

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.