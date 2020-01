Das Coronavirus beschäftigt Menschen aus allen Ländern und Bevölkerungsschichten. Inzwischen gibt es auch einen bestätigten Fall in Bayern. Mehr zur aktuellen Entwicklung und alle Hintergründe zum Coronavirus lesen Sie in unserem Ticker-Artikel. Aufgrund des aktuellen Interesses am Thema ist es auch kein Wunder, dass auf der Video-Plattform YouTube bereits zahlreiche Videos zum Coronavirus existieren. Eines davon ist von dem Video-Ersteller "Odysseus". Dieses Video verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Auf Facebook, Whatsapp und zahlreichen weiteren Youtube-Kanälen finden sich Kopien des Videos. Doch was ist dran an den Behauptungen, die "Odysseus" zum Coronavirus aufstellt?

Vielen Behauptungen, kaum Fakten

Odysseus beginnt sein Video mit der Behauptung, dass "die Medien" gezielt Informationen zurückhalten würden. Im weiteren Verlauf folgen dann Äußerungen, wie "23 Millionen infizierte Menschen" oder dass es sich bei dem Coronavirus "um eine stärkere Version des SARS-Virus" handeln würde. Diese Behauptungen kann er jedoch nicht mit Fakten stützen. Sein einziges Argument: Er habe "geheime" Informationen zugespielt bekommen.