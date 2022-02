Illegales Genussmittel oder schmerzlinderndes Medikament: Cannabis ist sehr umstritten. In Deutschland wird immer wieder darüber diskutiert, ob die Droge legalisiert werden soll. Die Ampel-Koalition plant dies auch durchzusetzen, unter anderem um sicherzustellen, dass kein verunreinigtes Cannabis verkauf wird. Ein großer Kritikpunkt sind allerdings die möglichen Nebenwirkungen des Cannabis-Konsums. So gibt es Hinweise, dass die Substanz negative Auswirkungen auf das Gehirn und das Herz haben kann - und womöglich auch auf die Fruchtbarkeit, wie nun eine US-Studie festgestellt hat.

Eine Forschungsgruppe der Oregon Health & Science University (OHSU) in Portland hat die Folgen einer Behandlung mit natürlichem Cannabis auf die Fruchtbarkeit untersucht. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift "Fertility & Sterility" veröffentlicht. Wie die Wissenschaftler*innen herausgefunden haben, kann sich Cannabis durchaus negativ auf die Reproduktionsfähigkeit auswirken.

Neue Studie: Cannabis kann Fruchtbarkeit verringern

Die Studie hat insbesondere die Wirkung von Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ins Auge gefasst. Zum einen ist THC psychoaktiv und somit für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich. Der Wirkstoff ist aber auch beim medizinischen Einsatz von Cannabis wichtig, denn THC soll die Stimmung aufhellen und Schmerzen lindern. Um die Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit zu testen, hat das Forschungsteam einer Gruppe von männlichen Rhesusaffen Cannabis oral verabreicht. Alle Affen waren im fortpflanzungsfähigen Alter, hatten bereits Nachwuchs gezeugt und waren noch nie mit Cannabis in Kontakt gekommen.

Die Forschenden nahmen jeweils vor Beginn der Studie und sieben Monate danach Spermaproben der Tiere. Die tägliche Cannabis-Dosis orientierte sich an einer Menge, die auch bei Menschen gängig ist - sowohl für den medizinischen Gebrauch als auch bei "Freizeitaktivitäten", wie es in der Studie heißt. Wie beim Einsatz von Cannabis in der Medizin üblich, wurde die Dosis alle 70 Tage erhöht. Die Ergebnisse sind eindeutig.

"Unsere Analyse hat ergeben, dass der THC-Konsum erhebliche negative Auswirkungen auf die Fortpflanzungshormone der Tiere hat, einschließlich eines verminderten Testosteronspiegels und starkem Schrumpfen der Hoden", sagte Jamie Lo, Hauptautorin der Studie und Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie, in einer Mitteilung der OHSU. Teils seien die Hoden um mehr als 50 Prozent geschrumpft. "Leider schienen sich diese Auswirkungen zu verschlimmern, je höher die THC-Dosis war, was auf eine mögliche dosisabhängige Wirkung hindeutet", so Lo.

Auch Folgen für Frauen: Cannabis kann den Eisprung verhindern

Die Professorin hatte bereits im August 2021 bei einer ähnlichen Studie mitgewirkt, die den Einfluss von THC auf die Reproduktionsfähigkeit von Rhesusaffenweibchen untersucht hatte. Auch diese Untersuchung konnte eine negative Wirkung von Cannabis nachweisen. Der Menstruationszyklus der Affen veränderte sich und es wurden Funktionsstörungen beim Eisprung festgestellt - teils blieb er sogar komplett aus. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern könnte es durch den Konsum von Cannabis zu Problemen bei der Fruchtbarkeit kommen.

Ob sich die Studienergebnisse auf den Menschen übertragen lassen, ist aber noch nicht geklärt. Rhesusaffen werden schon seit langem in der Forschung eingesetzt. Wie das Deutsche Primatenzentrum erklärt, haben die Primaten so auch ihren Namen erlangt: 1940 wurde bei den Affen der Rhesusfaktor im Blut nachgewiesen, später entdeckten man diesen auch beim Menschen. Diese Erkenntnis verhinderte fortan, dass Menschen bei Transfusionen das "falsche" Blut erhielten und rettete viele Leben. Auch die Entwicklung der Polio-Impfung wurde anhand von Versuchen mit Rhesusaffen entwickelt. Dennoch gibt es keine Garantie, dass sich die Erkenntnisse aus den Tierversuchen beim Menschen bestätigen.

Ob sich die schädlichen Effekte zurückbilden, wenn die Einnahme von THC beendet wird und ob auch der gelegentliche Cannabis-Konsum der Fruchtbarkeit schaden kann, muss ebenfalls noch geklärt werden. Könnten diese und andere mögliche Nebenwirkungen Einfluss auf die Legalisierungsdebatte in Deutschland haben? Das wird sich vermutlich noch zeigen. Wie die drogenpolitische Sprecherin der FDP, Kristin Lütke, t-online.de sagte: "Wir stehen noch ganz am Anfang der Legalisierung." Es sei eine "hochkomplexe Angelegenheit", daher wolle man nicht vorschnell agieren. Die Regierungsparteien seien sich aber einig, dass Cannabis noch in dieser Legislaturperiode legal werden soll.

Medizinische Behandlung mit Cannabis: Das raten die Studienautoren

Die Nebenwirkungen spielen trotzdem jetzt schon eine wichtige Rolle: Seit 2017 ist Cannabis in Deutschland für medizinische Zwecke zugelassen. Es kann zur Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen genutzt werden und kommt vor allem in der Schmerztherapie und Palliativmedizin sowie bei der Behandlung von Multipler Sklerose zum Einsatz. "Die Ergebnisse unserer Studie können für Gesundheitsdienstleister hilfreich sein, wenn sie Patienten über die gesundheitlichen Folgen des chronischen Marihuana-Konsums beraten", heißt es im Fazit der US-Forschungsgruppe. Ärzt*innen in Deutschland sollen Cannabis-Produkte sowieso nur verschreiben, wenn es keine Alternative gibt. Zum Beispiel, wenn keine anderen Medikamente mehr anschlagen oder die Patient*innen keine anderen Mittel vertragen. Eine gründliche Aufklärung über mögliche Risiken wie Probleme bei der Fruchtbarkeit ist dabei trotzdem wichtig.

Kürzlich haben Forschende noch einen weiteren Einsatzbereich für Cannabis in der Medizin gefunden: Der Konsum könnte vor Corona schützen.