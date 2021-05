Bodylotions so beliebt, weil sie nach dem Duschen besonders schnell einziehen

Sie kommen aus der Dusche, trocknen sich ab und greifen als Erstes zur Bodylotion. Das kennen Sie? Dann sollten unbedingt weiterlesen und erfahren, warum diese Routine besser der Vergangenheit angehören sollte - und was Sie stattdessen tun können.

Darum sollten Sie nicht zur Bodylotion greifen

Die Beliebtheit von Bodylotions ist höchstwahrscheinlich auch auf ihre Eigenschaft zurückzuführen, besonders schnell in die Haut einzuziehen. So spart man sich nach der Dusche unnötig langes Warten, was gerade in den kalten Monaten ein großer Vorteil zu sein scheint.

Dass die Bodylotion so schnell einzieht, hat allerdings auch einen unschönen Grund: Sie erhält diese Eigenschaft dadurch, dass sie stark verdünnt ist. Dies erscheint zunächst als Vorteil, ist aber eigentlich der große Nachteil der Bodylotions. Denn durch die starke Verdünnung verlieren viele der pflegenden Stoffe ihre Wirkung. Bodylotions sind damit wesentlich weniger effektiv.

Stattdessen, so empfehlen Dermatologen, sollten Sie zu einer sogenannten Bodycreme greifen. Diese sind nicht verdünnt und haben dadurch, im Gegensatz zu Bodylotions, keine verringerte Pflegewirkung, sondern entfalten ihr volles Pflege-Potenzial.

Tipp: Probieren Sie zum Beispiel die Moisturizer Body Cream von HEJ Organic*. Bei dieser Bodycreme handelt es sich um rein pflanzliche und zertifizierte Naturkosmetik ohne Parabene oder Silikone. Die Bodycreme von HEJ Organic wirkt mit hochwertigem Kaktusfeigenöl und Kaktusblütenwasser besonders wohltuend und regenerativ.

Zwar dauert es bei den Bodycremes etwas länger, bis sie in die Haut eingezogen sind, allerdings lohnt sich dieser Zeitaufwand allemal. Ihre Haut wird es Ihnen danken.

