Abnehmen mit Nudeln : Warum Pasta nicht automatisch dick macht

Der Grund: der Glykämischen Index

Viele Menschen nehmen sich zum neuen Jahr vor, abzunehmen und wollen daher ihre Ernährung optimieren. In Diät-Ratgebern wird häufig eine Low-Carb-Diät empfohlen - also eine Ernährung mit möglichst wenig Kohlehydraten. Eine Untersuchung aus Kanada kam nun aber zu interessanten Ergebnissen, die dem entgegensteht.

Abnehmen und Nudel essen: So kann es klappen

Forschende aus Kanada untersuchten Nudeln und ihre Rolle im menschlichen Stoffwechsel und werteten dazu 30 Studien aus. Rund 2.500 übergewichtige Teilnehmende haben Nudeln gegessen und damit zum Teil Brot und Kartoffeln ersetzt. Das überraschende Ergebnis: Die Teilnehmenden haben dabei Gewicht verloren.

Doch woran liegt das? Der Grund ist der Glykämischen Index (GI) von Pasta, wie die Forschenden feststellen. Der GI zeigt, wie schnell die Kohlenhydrate aus Lebensmitteln in den Blutkreislauf gelangen. Je schneller, desto schneller steigt auch der Blutzucker. Dies begünstigt eine Gewichtszunahme. Je niedriger der Glykämische Index, umso langsamer steigt daher der Zuckerspiegel und Heißhungerattacken bleiben aus.

Wer sich den Glykämischen Index zunutze machen will, sollte auf Vollkornnudeln setzen. Vollkornprodukte machen länger satt und enthalten außerdem viele Ballaststoffe, was das Auf und Ab des Blutzuckerspiegels bremst und Heißhungerattacken verhindert. Du solltest zudem die Saucen auf die Pasta-Diät anpassen. Also wähle statt einer schweren Käsesauce lieber eine kalorienärmere Gemüse-Variante wie Spaghetti Pomodoro oder Arrabiata. Weißbrot, Kartoffelgerichte und weißer Reis werden durch Nudeln ersetzt.

Kartoffeln, Nüsse, Obst: Diese Lebensmittel machen ebenfalls nicht dick

Eine weitere gute Nachricht: Auch Kartoffeln machen nicht dick. Das liegt daran, dass die Knollen reich an Kalium sind. Kalium reguliert den Blutdruck und den Wasserhaushalt. Die in Kartoffeln enthaltenen Ballaststoffe verschaffen ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Zusätzlich enthalten sie B-Vitamine, Vitamin C und hochwertiges Eiweiß.

Auch Nüsse können beim Abnehmen helfen. Sie enthalten zwar sehr viele Kalorien - 650 kcal auf 100 g - sie drosseln aber gleichzeitig das Hungergefühl. Die ungesättigten Fettsäuren in Nüssen sind wichtig für unser Herz-Kreislaufsystem und unsere Zellmembranen. Sie sind also der perfekte Snack, wenn sie in Maßen gegessen werden.

Häufig heißt es, dass Obst wegen des hohen Fruchtzuckergehalts ungesund sei. Dies ist jedoch nicht richtig. Obst ist nicht generell ein Dickmacker. Wähle am besten zuckerarme Obstsorten, wie Mandarinen oder Honigmelonen. Die enthalten nicht einmal 1,3 Gramm Fruktose auf 100 Gramm.

Fazit: Nudel-Fans können aufatmen

Wie die kanadische Studie herausgefunden hat, müssen Pasta-Fans nicht auf ihre Leibspeise verzichten, wenn sie abnehmen wollen. Entscheidend sind nicht nur die Kalorien in einem Lebensmittel, sondern die Zusammensetzung der Stoffe. Auch Kartoffeln, Nüsse und Obst stehen dir beim Abnehmen nicht im Weg.

