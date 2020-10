Ab in die Wanne: Deshalb ist Baden so gesund

Die ersten kühlen Tage liegen mittlerweile schon hinter uns und der Herbst ist da - warum nehmen Sie nicht wieder einmal ein heißes Bad? Mit einem wunderbar duftendem Badezusatz* ist das Entspannung pur. Doch auch für die Gesundheit erweist sich ein heißes Bad als sehr förderlich.

So wirkt ein heißes Bad: Durch ein heißes Bad bekommt unser Körper einen Fieber-ähnlichen Zustand vermittelt - das bedeutet, dass sich das Blut im Körper umverteilt und der Schwerpunkt sich auf unser Herz und unsere Lunge verlagert. Außerdem werden auch die Nieren aktiviert und sondern mehr Flüssigkeit ab als sonst. Durch die Hitze des Wassers ist zudem ein Anstieg der Kerntemperatur des Körpers möglich und das Immunsystem wird angeregt. Das alles wirkt sich positiv auf Körper und Gesundheit aus.

Deshalb ist Baden gesund

Das sollten Sie bei einem Entspannungs-Bad beachten: Für ein entspannendes Bad sollte die Wassertemperatur bei etwa 36 bis 38 Grad Celsius liegen.

Die Außentemperatur im Badezimmer sollte circa 25 bis 30 Grad Celsius betragen - so kann das angenehme Körpergefühl auch beibehalten werden, wenn Sie aus der Wanne steigen.

Zu lange sollten Sie das wohlige Bad allerdings nicht genießen: Wer zu lange in der Wanne liegt, schadet der natürlichen Schutzbarriere der Haut, weshalb sich eine Badedauer von maximal 20 Minuten empfiehlt.

Ein warmes Bad fördert die Durchblutung

Ein warmes Bad kurbelt die Durchblutung an und entspannt so den Körper. Verantwortlich dafür ist die Wärme, die die Blutgefäße weitet und so den Nährstoff-Transport im Blut antreibt.

Auf der anderen Seite fördert auch der Auftrieb im Wasser die Entspannung der Muskulatur und der Gelenke.

Wer also unter Verspannungen oder Muskelkater leidet, sollte sich am besten in die warme Wanne legen. Idealerweise gibt man einen passenden Badezusatz mit ins Wasser, bei Muskelverspannungen beispielsweise Extrakte aus Heublumen oder Arnika. Arnika bewährt sich vor allem bei Rheuma, da ihr anti-rheumatische Eigenschaften nachgesagt werden.

Ein warmes Bad regt den Stoffwechsel an

Auch auf den Stoffwechsel wirkt sich ein warmes Bad positiv aus, denn die Hitze beansprucht den Körper stark. Als Reaktion auf die Wärme versucht der Körper, die Körpertemperatur wieder anzugleichen - wir schwitzen.