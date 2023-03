Leckere Karotten-Ingwer-Suppe: Mit dieser Geheimzutat wird die Gemüsesuppe besonders cremig

Unser leichtes Rezept für Karotten-Ingwer-Suppe

Kochanleitung mit allen wichtigen Zutaten

mit allen Superknolle Ingwer: Darum ist sie so gesund

Darum ist sie so gesund Lecker und cremig: Diese Geheimzutat sollte unbedingt mit rein

Das Besondere an unserer Karotten Ingwer Suppe ist, dass du die Zutaten dafür meist bereits in der Vorratskammer zu Hause hast. Du kannst also direkt die Zutaten zusammen suchen, schnippeln und ab geht es auf den Herd - so kannst du deine Suppe schnell genießen. Das Beste daran: Du kannst sie ganz einfach für mehrere Tage vorbereiten, denn die Suppe hält sich mindestens 2 Tage. Bereite also gleich etwas mehr vor, so hast du auch für den nächsten Tag ein leckeres Essen parat.

Immunbooster Ingwer: Das macht die gelbe Knolle so gesund

Ingwer kennen wir alle als die gelbe, leicht scharfe Knolle, die uns schon das ein oder andere Gericht verfeinert hat. Doch Ingwer hat noch viel mehr als den besonderen Geschmack zu bieten.

Die darin enthaltenen Stoffe wirken entzündungshemmend und antibakteriell, deswegen ist Ingwer auch perfekt geeignet, um gegen Erkältungen vorzubeugen oder gegen diese anzukämpfen. Außerdem kurbelt er den Stoffwechselprozess in unserem Körper an und wirkt dadurch gegen schädliche äußere Einflüsse.

Mit seiner gesunden Wirkung und dem scharfen, leicht erdigen Geschmack ist Ingwer ein vielseitiges Nahrungsmittel, das regelmäßig in deinen Ernährungsplan mit eingebaut werden sollte - zum Beispiel als Hauptzutat in einer leckeren Suppe.

Zutaten für die Karotten-Ingwer-Suppe

Diese Zutaten benötigst du für 4 Portionen unserer cremigen Karotten-Ingwer-Suppe:

700 g Karotten

3 Kartoffeln

2 Zwiebeln

1 großes Stück Ingwer

2 Knoblauchzehen

1 Dose Kokosmilch

3 TL Gemüsebrühpulver

1 TL Currypulver

100 ml Orangensaft

1 TL Honig

etwas Salz und Pfeffer

etwas Olivenöl

etwas Petersilie als Topping

Zudem benötigst du für die Zubereitung einen hohen Topf*. Wir sind große Fans von Gusseisen-Töpfen und nutzen deswegen diesen hier*, denn egal, ob Brot, Suppe oder Schmorgericht - damit gelingt wirklich jedes Rezept.

Gelingsichere Zubereitung und unser Geheimtipp

So kannst du unsere gesunde Karotten-Ingwer-Suppe schrittweise nachkochen:

Zuerst schälst du die Karotten, Kartoffeln, Ingwer, Zwiebeln und den Knoblauch und schneidest alles in kleine Stücke. Dann stellst du einen Topf mit hohen Wänden* auf den Herd und dünstest das klein geschnittene Gemüse in Öl darin an. Anschließend gibst du das Currypulver und den Honig hinzu und dünstest es ebenfalls mit. Dann löschst du die Masse mit Wasser ab und gießt so viel auf, dass das Gemüse fast komplett bedeckt ist. Außerdem rührst du das Gemüsebrühpulver unter. Nun fehlt noch der Orangensaft: Den gibst du ebenfalls mit hinzu und lässt alles für circa 20 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln. Regelmäßig umrühren nicht vergessen. Sobald das Gemüse und vor allem die Kartoffeln und Karotten weich sind, kann die Suppe mithilfe eines Mixers püriert werden. Zuletzt gibst du noch unsere "Geheimzutat", die Kokosmilch, mit hinzu. Diese rührst du bei mittlerer Hitze ein. Zum Schluss wird alles noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Jetzt kannst du die fertige Suppe in Suppenteller geben, optional mit Petersilie bestreuen, servieren und dir schmecken lassen. Wir wünschen guten Appetit.

Was bewirkt unsere Geheimzutat? Die Kokosmilch sorgt für durch ihre sowieso schon dichtere Konsistenz bereits für mehr Cremigkeit in der Suppe. Dass wir sie erst nach dem Pürieren einrühren, verstärkt diesen Effekt enorm. Unser Tipp deswegen: Die Kokosmilch immer erst ganz am Ende einrühren, für ein besonders cremiges Suppen-Ergebnis.

Tipps zum Pürieren

Zum Pürieren der Suppe verwenden wir diesen Stabmixer*. Mit seinen bis zu 1000 Watt püriert er unser Gemüse in nur kurzer Zeit zu einer super-cremigen Karotten-Ingwer-Suppe. Anschließend ist er anschließend leicht zu reinigen.

Mixe so lange, bis du die gewünschte Konsistenz erreicht hast. Ob du die Suppe lieber mit Stückchen oder ganz glatt magst, ist Geschmackssache. Probiere es für dich aus.

Auf den Geschmack gekommen? Weitere leckere und gesunde Rezepte findest du auf www.gesund-verlieben.de!