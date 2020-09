Schnell und einfach: Jamie Olivers 3-Zutaten-Brot

So backen Sie das 3-Zutaten-Brot von Jamie Oliver

Ebenso wie die Zutatenliste, ist auch die Zubereitung einfach. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie das 3-Zutaten-Brot von Jamie Oliver backen.

Das Wasser in eine Rührschüssel kippen und die Trockenhefe darin auflösen. Ist die Hefe vollständig aufgelöst, gibt man das Mehl und das Salz hinzu. Das Ganze verrührt man dann grob mit einer Gabel. Im dritten Schritt wird der grobe Teig mit den Händen geknetet. Der Teig sollte nicht mehr klebrig sein und kann nun auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche bearbeitet werden. Er sollte circa fünf Minuten geknetet werden, sodass es keine Klümpchen mehr gibt und alle Zutaten glatt miteinander vermengt sind. Nun wird der Teig zu einer Kugel geformt, die mit Mehl bestäubt wird. Diese landet wieder in der Rührschüssel, die mit einem Geschirrtuch abgedeckt wird. Im nächsten Schritt darf der Teig ruhen. Er sollte an einem warmen Ort stehen und erst weiterverarbeitet werden, wenn er in etwa die doppelte Größe erreicht hat - das Gehen des Teiges dauert circa eine Stunde. Ist der Teig zur doppelten Größe angewachsen, geht es ihm wieder an den Kragen: Nun wird er kräftig durchgeknetet, sodass alle Luftblasen verschwinden. Nun ist es an der Zeit, das Brot zu verfeinern: Wer möchte kann beispielsweise Kerne, Nüsse oder Kräuter, aber auch getrocknete Früchte, wie etwa Tomaten, in den Teig einarbeiten. Anschließend werden die Brote geformt und auf ein Backblech gelegt. So dürfen sie erneut gehen - für etwa 30 bis 60 Minuten. Im letzten Schritt werden die Brote bei 180 Grad Celsius circa 40 Minuten gebacken. Die Backzeit kann sich allerdings unterscheiden. Deshalb sollte darauf geachtet werden, ob die Brote eine gold-braune Kruste bekommen und ob ein hohles Geräusch ertönt, wenn man mit dem Finger auf die Unterseite klopft - dann sind sie nämlich fertig. Auf einem Gitter lässt man sie dann auskühlen und muss sie nur noch genießen.

Mehl: Was bedeuten die verschiedenen Typen?

450, 550 oder sogar 1370 - unterschiedliche Mehlsorten tragen unterschiedliche Bezeichnungen. Diese Zahlen geben Auskunft über den Mineralstoffgehalt des Mehls. Der wiederum verrät, wie aufnahmefähig das Mehl gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser ist. Mehl, das durch eine geringere Nummer gekennzeichnet ist, ist oft feiner als die Sorten mit hoher Nummer. Gerade für Kuchen und feines Gebäck eignet sich beispielsweise ein Weizenmehl Typ 405 gut.

Soll ein Brot gebacken werden, greift man jedoch besser zu Mehl des Typs 505 oder höher. Typ 505 eignet sich sehr gut für helles Brot und Brötchen. Mehl des Typs 1050, wie beispielsweise Roggen- oder auch Weizenmehl, werden für kräftige Brote, wie etwa Sauerteigbrot verwendet. Es verleiht dem Brot einen herberen Geschmack und eine dunklere Farbe.

Fazit

Auch für absolute Brotback-Amateure geeignet: Das Brot* aus nur drei Zutaten von Starkoch Jamie Oliver. Neben Mehl, Salz und Hefe benötigen Sie lediglich Wasser aus dem Hahn. Auch die Zubereitung ist einfach und im Handumdrehen ist ein leckeres Brot gezaubert.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.