Können Kräuter und Gewürze ablaufen? Das müssen Sie bei der Lagerung beachten

Viele Kräuter und Gewürze braucht man nur für bestimmte Gerichte

Achtung: Auch Gewürze sind nicht ewig haltbar

Was Sie bei der Lagerung von Gewürzen und Kräutern beachten sollten

Oft kauft man sie für ein bestimmtes Gericht, dann werden sie ewig nicht mehr verwendet: Die Rede ist von Gewürzen und Kräutern. Es gibt so viele verschiedene Sorten und sie werten jedes Essen auf. Der Fachverband der Gewürzeindustrie e.V. rät jedoch davon ab, Gewürze zu lange ungenutzt im Schrank stehenzulassen. Denn gerade gemahlene Produkte verlieren bei zu langer Lagerung durch Luft- und Lichteinflüsse ihr Aroma. Deshalb sollten Gewürze nicht in großen Mengen eingekauft werden, wenn man die volle Würze genießen möchte.

Haltbarkeit von Ingwer, Anis, Muskat und Co.

Unzerkleinerte Gewürze halten länger als gemahlene. Hierzu zählen Ingwer, Kardamom, Muskatnuss, Pfefferkörner und Zimtstangen. Vollen Geschmack behalten diese Gewürze bis zu vier Jahren. Anis, Dillsamen, Korianderkörner und Nelken können sogar bis zu fünf Jahre aufbewahrt werden.

Zerkleinerte Gewürze wie gemahlene Muskatnuss, verlieren schon nach wenigen Monaten ihre ursprüngliche Würzkraft, falls sie nicht lichtgeschützt und luftdicht verschlossen aufbewahrt werden.

Der Fachverband der Gewürzeindustrie rät dazu, regelmäßig den Gewürzschrank auszusortieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum immer nur für die ungeöffnete Packung gilt. Weniger Gewürze, die dafür häufig verwendet werden, sind eventuell sinnvoller als eine unüberschaubare Anzahl.

Gewürze und Kräuter richtig lagern

Die richtige Lagerung trage außerdem dazu bei, wie lange Gewürze und Kräuter ihre Aromen behalten. Der Fachverband der Gewürzeindustrie empiehlt eine kühle, trockene und möglichst lichtgeschützte Lagerung. Bestenfalls werden die Gewürze einzeln in Dosen oder Gläsern mit luftdichtem Verschluss aufbewahrt.

Außerdem zu beachten: Das Gewürzregal sollte nicht unmittelbar über dem Herd hängen, da die Hitze und Gerüche den Gewürzen schaden können.

Vorschaubild: © monicore/pixabay.com