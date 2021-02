Studie: In diesen Berufen wird besonders viel Alkohol getrunken

Britische Studie untersucht Alkoholkonsum in verschiedenen Berufszweigen

Starker Alkoholkonsum erhöht Risiko körperlicher und geistiger Schäden

Vor allem Handwerksberufe mit starkem Alkoholkonsum in Verbindung

mit starkem Alkoholkonsum in Verbindung Allerdings: geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar

Für viele Franken gehört das Feierabendbier einfach zu einem gelungenen Abend dazu. Zur Fastenzeit haben sich nun einige Menschen vorgenommen, auf Alkohol zu verzichten. Doch was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn der Mensch auf Alkohol verzichtet?

Studie: Handwerksberufe am ehesten in Verbindung mit starkem Alkoholkonsum

Eine britische Studie hat herausgefunden, dass die Arbeit in bestimmten Berufszweigen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für einen hohen Alkoholkonsum einherzugehen scheint. Das legt zumindest eine britische Studie nahe, deren Ergebnisse im Fachblatt BMC Public Health veröffentlicht wurden. Wie die Forscher berichten, sei ein solcher Alkoholkonsum vor allem in Handwerksberufen sowie im Gastgewerbe wahrscheinlich, während das Risiko bei Ärzten und Lehrern kleiner war. Die geringsten Raten schwerer Trinker fanden sich unter zwei nicht gerade eng verwandten Berufsgruppen: Geistlichen und Meteorologen.

"Starker Alkoholkonsum erhöht das Risiko körperlicher und geistiger Schäden, und wenn wir verstehen, welche Berufe mit starkem Alkoholkonsum in Verbindung stehen, können wir die Ressourcen und Interventionen besser ausrichten", begründet Mediziner Andrew Thompson von der Universität Liverpool die Motivation für die Studie.

Wie die Auswertung ergab, standen Handwerksberufe wie zum Beispiel Bau- und Fertigungsberufe am ehesten mit starkem Alkoholkonsum in Verbindung. Mit Blick auf einzelne Berufe waren die Raten übermäßigen Alkoholkonsums unter Gast- und Kneipenwirten, Gipsern und Vertretern industrieller Reinigungsberufe am höchsten. Die niedrigsten Raten fanden sich unter Geistlichen, Physikern, Geologen und Meteorologen sowie Medizinern. Dabei zeigte die Studie große geschlechtsspezifische Unterschiede: So waren es bei Männern vor allem handwerkliche Berufe, die mit starkem Alkoholkonsum zusammenhingen. Bei den Frauen stand dieser eher in Verbindung mit Berufen wie Managerin oder leitende Angestellte.

Alkoholkonsum während Corona-Pandemie stark gestiegen

Inwiefern sich die britischen Ergebnisse auf andere Länder übertragen lassen, bleibt unklar. Außerdem stammten die Daten aus den Jahren 2006 bis 2010 - eine Veränderung des Trinkverhaltens seither wurde nicht erfasst. Eben jene Veränderung könnte allerdings gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie interessant sein.

Für Deutschland ergab eine nicht repräsentative Erhebung des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim, dass der Alkoholkonsum seit deren Beginn bei rund einem Drittel der Erwachsenen hierzulande gestiegen ist.

