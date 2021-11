Lager, Pils oder Bockbier: Das ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Biersorten

Im Supermarkt, im Wirtshaus oder in einer Bar muss sich der Bierliebhaber entscheiden, welche Biersorte er trinken will. Dabei gibt es die eine riesige Auswahl zwischen Lager, Pils, Weizen und vielen anderen Sorten. Doch in was unterscheiden sich die verschiedenen Biere?



Pils, Weizen, Lager: So viel Kalorien hat Bier wirklich



Zunächst grenzt sich eine Biersorte durch eine typische Kombination bestimmter Eigenschaften wie Brauart, Farbe, Zutaten, Alkoholgehalt, Haltbarkeit und natürlich Geschmack von anderen Sorten ab. Nach dem deutschen Reinheitsgebot darf ein Bier nur vier Zutaten haben: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Die verschiedenen Braustile können ohne zusätzliche Zutaten vielfältige Aromen schaffen.

Was ist ein Pils?

Das Pils gilt laut dem deutschen Brauer-Bund als die beliebteste Biersorte in Deutschland und wurde von einem Bayer erfunden. Dem Bund nach trinkt jeder zweite Mann mindestens einmal in der Woche ein Pils, ein Drittel sogar mehrmals in der Woche. Mit einer Stammwürze von rund elf Prozent und einem Alkoholgehalt von 4,8 Prozent ist Pils ein Vollbier. Es ist untergärig, hat eine hellgoldene Farbe mit einem feinsahnigen Schaum. Zudem ist ein Pils stärker gehopft und schmeckt herb. Pils soll am besten schmecken, wenn man sich beim Zapfen nicht zu viel Zeit lässt.