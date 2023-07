Pflanzen mittags gießen: Warum du das nicht tun solltest

An heißen Tagen solltest du dir gut überlegen, wann du gießt. Die Pflanzen müssen das Wasser gut aufnehmen und sollen keine Hitzeschäden davon tragen. Wie organisierst du deine Gießzeiten am besten?

Warum du mittags nicht gießen solltest

Betrachtest du gegen Mittag deine Pflanzen, sehen sie oft sehr mitgenommen aus. Auch Pflanzen schwitzen und benötigen in der Hitze mehr Wasser. Außerdem lassen sie ihre Blätter hängen, um der Sonne weniger Angriffsfläche zu bieten.

Mittags steht die Sonne am höchsten und erzeugt die meiste Hitze. Wenn du jetzt gießt, ist das pure Verschwendung. Der Boden und die Pflanze sind so erhitzt, dass das das Wasser schnell verdunstet und fast nichts bei den Wurzeln ankommt. Dass die Wassertropfen bei Sonneneinstrahlung wie Brenngläser wirken und die Blätter verbrennen, ist umstritten. Die Uni Münster schreibt dazu auf ihrer Website, dass es für diesen Effekt eine bestimmte Tropfenform braucht, um die Strahlen zu bündeln, die fast nie erreicht wird.

Auf jeden Fall sendest du den Pflanzen durch das Bewässern ein falsches Signal. Durch das Gießen erhalten sie die Botschaft, dass die Trockenzeit vorbei ist. Sie könnten sich wieder aufrichten und so der Sonne mehr Angriffsfläche bieten. Warte besser ab und prüfe, ob sich die Pflanzen bis abends wieder erholt haben. Kübelpflanzen benötigen eventuell morgens und abends Wasser, da sie im Topf nicht tief wurzeln und kaum Wasser speichern können.

Wie und wann gießt du am besten

Laut Mein schöner Garten ist es ideal, wenn du Regenwasser sammelst und damit gießt. Es ist kalkfrei, nicht so kalt und außerdem kostenlos. Für kleinere Flächen, wie z. B. Balkonkästen, reicht eine Gießkanne. Achte darauf, Staunässe zu vermeiden, denn das schädigt die Wurzeln und fördert Fäulnis. Hast du einen Garten oder eine große Terrasse brauchst du einen Gartenschlauch, am besten mit Sprühaufsatz. Es ist wichtig, die Pflanzen direkt am Ansatz zu bewässern, sonst kommt zu wenig bei den Wurzeln an. Der Rasensprenger ist für Stauden und Gemüsebeete nicht so gut geeignet, da immer ein Rest Wasser auf den Blättern bleibt, was zu Pilzbefall führen kann.

Viele Vorteile bietet die tröpfelnde Bewässerung. Es gibt unzählige Systeme im Gartenhandel zu kaufen. Von einfachen Lösungen bis zur mit dem Handy steuerbarer Anlage ist alles dabei. Der Vorteil einer technischen Lösung ist, dass die Gießzeiten programmierbar sind. Zusätzlich kannst du die Pflanzen mit einem Sonnenschirm oder Sonnensegel schützen. So benötigen sie weniger Wasser. Wenn es regnet, musst du die Beschattung natürlich abbauen.

Es ist empfehlenswert, frühmorgens, d. h. zwischen 4 und 6 Uhr zu gießen. Zu dieser Tageszeit besteht noch keine starke Sonneneinstrahlung und das Wasser kann gut aufgenommen werden. Wenn du abends wässerst, hält sich die Feuchtigkeit zwar länger, ruft allerdings auch Schädlinge wie Schnecken auf den Plan.

Fazit

Die Uhrzeit der Bewässerung ist entscheidend für das Wohl deiner Pflanzen. Auf keinen Fall solltest du mittags gießen. Die beste Wahl ist der sehr frühe Morgen. Natürlich spielt auch die Auswahl der Bepflanzung eine Rolle. Tipps, welche Pflanzen besonders robust sind und wie du deinen Garten hitzetauglich gestaltest, findest du in diesem Artikel.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Ralphs_Fotos