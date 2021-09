Sommerschnitt für Apfelbäume: Schnitt kann noch bis Mitte September gesetzt werden

Sommerschnitt führt zur ertragreichen Ernte

Zeitraum zum Apfelbaum schneiden : Juni bis September

: Juni bis September Der wichtigste Schnitt bleibt der Erhaltungsschnitt

Normalerweise erfolgt der typische Obstbaumschnitt im Spätwinter oder zum Frühjahrsanfang. Doch besonders bei älteren Bäumen kommt man um einen Sommerschnitt nicht herum.

Wann kommt ein Sommerschnitt infrage?

Der Sommerschnitt bei älteren Apfelbäumen soll in erster Linie den Wuchs eindämmen. Ältere Bäume sind größer und kräftiger und tendieren nach dem Frühjahresschnitt häufiger zu einem Neuaustrieb.

Durch die neuen Triebe kann der Fruchterfolg im Herbst eingeschränkt werden. Die vorhandenen Nährstoffe und Wassereinspeicherungen sollten nur an die Äste und Zweige geleitet werden, an denen auch Früchte hängen und nicht an die schwachen, neuen Triebe.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Für den Sommerschnitt eignen sich vor allem die Monate Juli und August. Eine Bauernregel schließt den Zeitraum von nach dem Johannistag im Juni und bis Mitte September ein.

Der Baum brauch nach dem Schnitt noch ein paar Wochen Wärme und Sonne, um die Wundheilung noch vor dem ersten Frost abzuschließen. Frische Wunden, kurz vor dem Frost, können den Apfelbaum erheblich schwächen.

Am besten eignen sich trockene Tage für den Sommerschnitt, idealerweise sogar ein paar aufeinander folgende trockene Tage. So schützt du deinen Baum vor Pilzkrankheiten.

Wie schneidet man Apfelbäume im Sommer richtig?

Beim Sommerschnitten sollten folgende Triebe entfernt werden: neue Triebe, die...

von starken Ästen aus stark nach oben wachsen

zu eng beieinander stehen

krank sind

die Sonneneinstrahlungen auf die fruchttragenden Äste verhindern

Für den Sommerschnitt braucht man nicht mal eine Gartenschere. Die Triebe lassen sich problemlos abreißen. Nicht ohne Grund wird der Sommerschnitt im Volksmund auch Sommerriss genannt. Experten sagen sogar, dass die Wundheilung nach einem Riss schnell geht, als bei einem Schnitt.