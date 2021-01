Apfelbaum schneiden: Tipps für den Baumschnitt im Spätwinter

Ein Apfelbaum ist ein robuster und pflegeleichter Obstbaum. Egal, ob Garten, Balkon oder Terrasse – aufgrund der vielen Arte und Formen, kann man einen Apfelbaum an vielen Orten kultivieren.

Die wichtigste Pflege für den Apfelbaum ist der jährliche Schnitt. Durch ihn bleibt der Obstbaum gesund, kräftig und ertragreich. Doch aufgepasst, die Erfolgsgarantie beim Apfelbaumschnitt hängt von an ein paar entscheidenden Faktoren ab: Schnittzeitpunkt, Schnittform und Schnitttechnik.

Wann sollte ein Apfelbaum geschnitten werden?

Der klassische Schnitt am Apfelbaum findet zwischen Januar und März statt. In dieser Zeit ruht der Baum und durch die fehlende Belaubung können die richtigen Äste erkannt werden, die entfernt werden sollen. Aber auch im Sommer lohnt sich hier und da ein Nachschnitt. Besonders betroffen sind ältere Bäume, die einen überaus starken Wuchs entwickelt haben.

Das richtige Werkzeug für den Apfelbaumschnitt

Bevor Sie mit dem Baumschnitt starten, sollten Sie alle Werkzeuge parat haben. Denn nur mit dem richtigen Werkzeug gelingt der Schnitt am Apfelbaum reibungslos. Dazu gehört:

Eine standfeste Leiter (für größere Bäume)

Eine scharfe Baumschere

Eine Säge

Verschiedene Schnittarten für Apfelbäume

Im Grunde geht es bei allen Schnittvarianten darum die kranken, toten, verkeilten, beschädigten, dürren und blütenlosen Triebe zu entfernen. Somit kann die Energieversorgung in die Äste und Triebe gehen, die hauptsächlich für den Fruchtertrag verantwortlich sind. Außerdem wird durch das Entfernen überschüssiger Triebe, die Baumkrone gelichtet. So kann auch während der Belaubung Sonnenlicht bis in das Innere der Krone gelangen.

Je nachdem welche Jahreszeit es ist und wie alt der Apfelbaum ist, kommen verschiedene Schnittformen und Techniken infrage.

Der Pflanzschnitt

Der Baumschnitt bei jungen Apfelbäumen gilt dazu ihm eine ordentliche Kronenform zu geben. Diesen Schnitt nennt man auch Pflanzschnitt, da er direkt nach dem Pflanzen erfolgt. Mit ihm haben Sie die Kontrolle darüber, welche Triebe die Krone tragen werden und damit welche Triebe den meisten Fruchtertrag bringen. Was heißt das für Sie? Suche Sie sich, neben dem geraden Mittelstamm, vier bis fünf Seitenäste aus. Die restlichen Seitentriebe können Sie am Mittelstamm in Richtung Wuchs entfernen. Schneiden Sie nun ungefähr 1/3 von den übrig gebliebenen Ästen und vom Mittelstamm ab.

Der Erziehungsschnitt

Ab dem zweiten Standjahr sollten Sie sich dann dem Erziehungsschnitt widmen. Dieser hilft den auserwählten Seitentrieben kräftiger zu werden und fördert den ersten Blütenansatz. Dafür müssen Sie alle Triebe entfernen, die zum Inneren der Baumkrone wachsen. So langsam sollte die Apfelbaumkrone einer Pyramidenform gleichen. Halten Sie also die Pyramidenform im Hinterkopf, wenn Sie die Seitentriebe und den Mittelstamm erneut stutzen.

Der Erhaltungsschnitt

Dem Erhaltungsschnitt sollten Sie sich nicht vor dem sechsten Lebensjahr eines Baumes widmen. Der Baum hat nun schon regelmäßig Früchte getragen und hat seine Balance zwischen Fruchtertrag und Wachstum gefunden. Entfernen Sie beim Erhaltungsschnitt alle Konkurrenzäste und alle blütenlosen und kranken Triebe. Zusätzlich sollten Sie die Wassertriebe auslichten. Den Erhaltungsschnitt sollten Sie ihn alle drei bis fünf Jahre wiederholen.

So erkennen Sie Wassertriebe

Wassertriebe sind die Zweige, die steil senkrecht nach oben wachsen. In Ihnen verlaufen Wasserversorgungsbahnen und sie sind an ihrem meist helleren und weicheren Holz zuerkennen. Sie können Wassertriebe ruhig zurückschneiden. Sie tragen zwar auch manchmal Knospen, allerdings handelt es sich dabei um ruhende Knospen, die nur selten wirklich zu Früchten werden.