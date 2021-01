Schalenbepflanzung für drinnen: mit Orchideen und Totholz

Halten Sie auch während des Lockdowns die Augen offen! Viele Gärtnereien bieten über die Zeit einen Lieferservice an, über den Sie telefonisch oder online Ihre Blumen für die Festtage bestellen können.

Michael Böhmer führt mit seiner Frau den Familienbetrieb Blumen Hohe in Bamberg und rückt den ökologischen Anbau von Schnittblumen und Topfpflanzen in den Vordergrund. Die Gärtnerei bietet Pflanzen für Garten, Balkon und Terrasse. Das ganze Jahr über läuft die Produktion von eigenen Schnittblumen. Im Frühjahr und Herbst in den Glashäusern. Im Sommer auf der Freilandfläche. Die meisten, im Laden verarbeiteten Schnittblumen, stammen aus eigenem Anbau.