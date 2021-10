Deutschland vor 1 Stunde

Herbstlaub

Laub im Herbst: Muss es überhaupt aufgesammelt werden?

Man riecht und es sieht es schon: das Herbstlaub. Doch jedes Jahr aufs Neues kommt die Frage auf 'Was tun mit dem ganzen bunten Blättern?'. Wir zeigen Ihnen, wo und wie man Laub am besten entfernt und wann man es am besten liegen lässt.