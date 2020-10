Grabgestaltung im Herbst: Bepflanzung für Allerheiligen

Die schönste Grabgestaltung

Wie ein Grab bepflanzt und gestaltet wird, steht generell erstmal keinen Regeln zu und kann nach dem individuellen Geschmack oder nach den Wünschen des Verstorbenen gestaltet werden. Wir haben für Sie trotzdem ein paar Tipps zusammengetragen, wodurch die Grabbepflanzung besonders schön wirkt.

#1: Ein harmonisches Bild schaffen

Bei der Grabgestaltung geht mitunter darum ein harmonisches Bild zu schaffen. Das kann entweder nur auf das zu bepflanzende Grab bezogen werden, oder auch auf die Nachbargräber. Mit letzterem schafft man ein einheitliches Bild.

#2: Mit Größenunterschieden spielen

Die beste Anordnung der verschiedenen Größen der Pflanzen im Beet ist von vorne nach hinten ansteigend. Dadurch wird kein Pflänzchen verdeckt und der Grabstein ist von vorne noch gut zusehen und wird von ähnlich großen Pflanzen eingerahmt.

#3: Den Pflanzen ihren Raum lassen

Eine Komplettbepflanzung bis auf den letzten Zentimeter im Grab ist nicht zu empfehlen. Es wirkt überfüllt und der Grabstein geht unter. Besonders empfehlenswert sind Pflanzenmuster oder Formen auf dem Grab. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Varianten: viereckig, kreisförmig, in Kreuzform, asymmetrisch oder auch auf den Verstorbenen bezogen - hier ist alles möglich!

Grabbepflanzung in Formen Pflanzenmuster und -formen sind eine schöne Weise Gräber zu gestalten! Bild: Ursula55/pixabay.com Ursula55

#4: Den Zeitpunkt nicht verpassen

Schauen Sie, dass das Beet für den Herbst rechtzeitig bepflanzt wird. Wenn zu lange gewartet wird, können sich die Blumen und Pflanzen vor dem Winter nicht tief genug verwurzeln. Das könnte dazu führen, dass die Bepflanzung frühzeitig eingeht.

#5 Die richtigen Blumen und Pflanzen für die herbstliche Grabbepflanzung

Wie schon angedeutet, sollte man sich bei der herbstlichen Grabbepflanzung vor allem auf winterharte Blumen und Pflanzen fokussieren. Zudem ist eine pflegeleichte Bepflanzung vorteilhaft. Folgende Blumen und Pflanzen eignen sich besonders gut:

Alpenveilchen

Hornveilchen

Herbstenzian

Stiefmütterchen

Astern (Winter- und Herbstastern)

Heidengewächse

Ziergräser

Grabdekoration

Neben der Bepflanzung kann auch mir Dekoelementen gearbeitet werden. Eine schöne Kombination aus Dekoration und Bepflanzung sind Gestecke oder Pflanzschalen. Hier kann man eine gute Mischung aus beidem verarbeiten. Sie sind nicht nur ein bunter Hingucker, sondern auch praktisch. Ein Vorteil von Blumengestecken ist, dass man sie einfach entfernen und austauschen kann, wenn sie verwelkt sind.

Grabschmuck: Blumengesteck Blumengestecke sind auf dem Grab eiin bunter Hingucker - auch im Herbst! Bild: Congerdesign/pixabay.com Congerdesign

Zu Allerheiligen gehören traditionell auch immer Grablichter, häufig auch Seelenlichter genannt. Sie symbolisieren das ewige Leben nach dem Tod. Je nach Wetterlage können die Grablichter einfach auf das Grab gestellt werden oder windgeschützt in Laternen.

Häufig zu finden auf Friedhöfen sind Stein- und Kieselemente. Sie können genau wie Blumen und Pflanzen in Formen und Mustern angelegt werden. Das ist eine sehr moderne Variante der Grabgestaltung und einfach in der Handhabung. Kies- und Steindekoration ist mit wenig Pflege und wenig Aufwand verbunden und besonders für Gräber geeignet, die nicht so häufig besucht werden können.

Grabgestaltungs-Trends im Jahr 2020

Ein Trend in Sachen Grabschmuck geht 2020, wie auch in anderen Bereichen unseres Alltags, in die Richtung natürlicher Materialien. Besonders beliebt sind Materialien, die sich natürlich abbauen lassen. Hierzu gehören beispielsweise unbehandelte Holzelemente, Tannenzapfen, Zweige, Moose und Gräser. Sie werden immer häufiger auf Gräbern platziert und in Pflanzschalen und Blumengestecken eingearbeitet.

