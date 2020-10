Gartengeräte Überwintern: Mit diesen Pflegetipps kommen Ihre Gartengeräte gut durch die kalte Jahreszeit

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen!

Die immer weiter sinkenden Temperaturen läuten das Ende der Gartensaison ein. Doch bevor es so weit ist, sollten Sie Ihren Garten winterfest machen. Dazu gehören auch Ihre Gartengeräte. Die richtige Reinigung und Aufbewahrung im Winter ist wichtig, da durch lange Standzeit ohne richtige Vorbereitung, Ihre Geräte an Qualität verlieren können.



Auf die Reinigung kommt es an!



Durch eine gründliche Reinigung und Aufbereitung vor dem Winter können permanente Rostschäden oder Abstumpfungen verhindert werden.

Gartenschere, Astschere & Co.



Am effektivsten ist die Reinigung, wenn Sie die Scheren vor der Reinigung auseinandernehmen. Das geht ganz einfach, indem Sie die Schraube aufdrehen. Dann können die Scheren mit Stahlwolle und Spiritus von Rost und anderen Verschmutzungen befreit werden. Damit die Gartenscheren in der nächsten Saison auch wieder einsatzbereit sind, sollten die Scherenblätter noch einmal geschärft werden. Hierzu eignet sich ein Schleifblock oder Abziehstein, an dem Sie die Schere in einem 90°-Winkel herabziehen müssen. Zum Schluss werden die Scheren wieder zusammengesetzt und sind fertig für das nächste Jahr.

Geräte für Bodenarbeiten

Gartengeräte Überwintern Gartengeräte brauchen auch ihre Winterpause. Mit diesen Tipps und Tricks bereiten Sie Ihre Geräte auf die kalte Jahreszeit vor! Bild: sue_hughes/unsplash.com Sue Hughes



Die Aufbereitung der Gartengeräte für Bodenarbeiten wie Schaufel, Spaten, Harke und Kultivator ist im Prinzip ähnlich wie bei den Gartenscheren. Sie sollten die Klingen mit Stahlwolle und Spiritus von Schmutz und Rost befreien und danach die Spitzen mit einem Schleifblock schärfen.

Reinigungsgeräte im Garten



Geräte für Reinigungsarbeiten im Garten, wie Besen, Rechen und Schubkarre sollten von Erde und Laub befreit werden. Reinigen Sie danach alles bis auf dem Besen mit einem feuchten Tuch und trockenen Sie alles gut wieder ab.



Eimer, Gießkanne & Co.



Es ist ganz wichtig Ihren Gartenschlauch vor dem ersten Frost komplett auszuleeren, damit er nicht platzt und kaputtgeht. Eimer und Gießkanne sollten auch gründlich sauber und trocken gemacht werden, damit sich kein Rost oder Schimmel im Winter ausbreitet



Rasenmäher und Vertikutierer



Die Reinigung eines Rasenmähers oder Vertikutierers sollte im Grunde genommen nach jedem Rasenmähen passiere. Nach dem letzten Rasenschnitt und vor dem Winter sollten die Geräte aber noch mal richtig aufgepäppelt werden. Es sollte zunächst sichergestellt werden, dass das Gerät komplett ausgeschaltet ist. Bei einem Akkurasenmäher sollte der Akku entfernt sein und bei einem Benzinmäher die Zündkerzenstecker. Danach können mit einer Bürste die Reste von Gras und Erde von den Schneidemessern und Verankerungen entfernt werden. Es gibt auch extra Rasenmäherbürsten, die die ideale Stärke haben, um den Schmutz zu lösen. Aber Achtung: Legen Sie Geräte, die mit Benzin laufen, nicht auf die Seite! Es kann sein, dass so das Öl ausläuft und sich in den Vergaser oder Luftfilter verirrt.



Reinigen Sie den Rasenfangkorb gründlich mit Wasser und Desinfektionsmittel und trocknen Sie ihn wieder gut ab. Von außen kann der Rasenmäher mit einer weichen Bürste und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie auch darauf, dass Sie den Rasenmäher in den Zwischenräumen säubern.



Bei einem Benzinmäher sollte vor dem Winter auch der Luftfilter sollte mal wieder gereinigt werden. Dazu holen Sie ihn einfach aus dem Rasenmäher raus und klopfen ihn entweder aus und säubern ihn mit einem Pinsel.



Ein Mähroboter kann im Grunde genommen genauso wie ein Akkumäher gereinigt werden. Achten Sie dabei nur darauf nicht zu viel Wasser zu verwenden, also beispielsweise dem Mähroboter keine Dusche zu verpassen und den Ladekabelanschluss zu verschonen.