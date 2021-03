Der Frühling in Schalen: Pflanzideen für Friedhof und zu Hause

Die Kombination von verschieden großen Blüten in verschiedenen Farben, macht die Schale besonders frühlingshaft und vielfältig. Ist in der Mitte eine große Blüte schon abgeblüht, hat man rundherum noch jede Menge kleine Blüten. Die Schale kann so etwa bis Mitte Mai stehen bleiben.

Diese Blumen eignen sich am besten für eine Bepflanzung in Schalen:

Tulpen

Traubenhyazinthen (Muskari)

Hyazinthen (Multiflora)

Narzissen (klein- und großblütig)

Hornveilchen oder Stiefmütterchen

Gänseblümchen (Bellis)

Anemonen

Ranunkeln

Schritt 3: Ostern geht auch in Schalen

Wer in seine Schale gerne noch ein bisschen Ostern integrieren möchte, fügt geschnittene Palmkätzchen, Kirschzweige oder Forsythien hinzu. Je nachdem was die Natur hergibt und was gerade blüht. Auch sonst sind der Dekoration, wie immer, keine Grenzen gesetzt.

Zum Schluss die Schale kräftig angießen.

Steht die Schale an ihrem Standort, sollte man sie etwa 2x die Woche gießen. Je nach Wetter und Sonneneinstrahlung am Standort auch gerne öfter.

Bepflanzte Schalen direkt aus der Gärtnerei

Wie viele andere Gärtner in Bamberg, ist es auch für die Gärtnerei Hohe derzeit nicht leicht. Die Frühlingsware muss eigentlich so bald wie möglich verkauft werden, da die Gärtner im Gewächshaus Platz für die Sommerware machen wollen. Falls Sie also noch nach einer bepflanzten Schale oder Pflanzen für Ihren Balkon suchen: Die Gärtnerei Hohe liefert in Bamberg sowohl auf den Friedhof, als auch nach Hause. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Georg & Christa Böhmer führen die Gärtnerei Hohe in Bamberg in der 3. Generation. Ihr Spezialgebiet ist der Grabpflegeservice: Von Grabanlage und Grabpflege, bis hin zur Vorsorge für die Ruhestätte, kommt bei Ihnen alles aus einer Hand. Um die beste gärtnerische Qualität zu sichern, stammen die meisten Pflanzen aus eigenem Anbau.