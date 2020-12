Glücksklee: die Glückspflanze zu Neujahr pflanzen und pflegen

Wasserversorgung

Ein Grund, warum der Glücksklee so pflegeleicht ist, ist der geringe Anspruch an die Wasserversorgung. Ganz im Gegenteil zu vielen anderen Pflanzen ist der Klee es aus seinem Herkunftsland Mexiko lange Zeit mit wenig Wasser auszukommen. Man sollte ihn daher nur mäßig gießen. Solange die obere Schicht der Pflanzenerde noch feucht ist, ist der Glücksklee versorgt.

Mit der Wasserversorgung kann man den Wuchs des Klees beeinflussen. Gießt man ihn über eine längere Zeit noch ein weniger, bleibt er in seiner gewöhnlich niedrigen und buschigen Form.

Düngen



Der Glücksklee braucht nur in seiner Blütezeit einen Dünger. Wer ihm im Sommer alle zwei bis drei Wochen mit einem Dünger versorgt, kann sich besonders über die strahlenden Blüten freuen.

Umtopfen



In der Frage, wie häufig Glücksklee umgetopft werden sollte, scheiden sich die Geister. Die einen sagen, dass der Klee kurz nach dem Kauf und danach in regelmäßigen Abständen umgetopft werden soll. Die anderen sind davon überzeugt, dass der Klee nur umzutopfen ist, wenn der Topf übermäßig voll und offensichtlich zu klein ist.

So vermehren Sie Glücksklee richtig



Glücksklee wird grundsätzlich im Herbst oder frühem Frühjahr als Zwiebel in die Erde und den Topf gesetzt. Nach ein bis zwei Monaten sollen Sie die ersten Blätter sehen können. Trotzdem lohnt es sich Glücksklee selber zu vermehren. Besonders zum Jahresende machen Sie sich gut als Silvestergeschenk. Es gibt zwei gängige Methode, durch die sich Glücksklee vermehren lässt. Die erste ist die Samenanzucht. Hierfür können Sie im Herbst den Kapselfrüchten des Klees die Samen entnehmen oder welche bei ihrer nächstliegenden Gärtnerei käuflich erwerben.



Zum Einpflanzen müssen Sie folgendes tun:

Nehmen Sie sich eine Pflanzschale und befüllen Sie sie mit Anzuchterde. Samen breitflächig verteilen und mit ein wenig mehr Anzuchterde bedecken. Bewässern Sie nun die Pflanzschalen und halten Sie sie über mehrere Wochen leicht feucht. Nachdem die ersten Pflanzen zusehen sind, können Sie sie nach Bedarf pikieren und in Ruhe wachsen lassen.

Die zweite Methode ist die Vermehrung durchs Teilen. Dies geschieht auch im Herbst und bietet sich bei der Überwinterung oder Umtopfen ideal an.

Und so funktioniert es:

Graben Sie die Zwiebel aus dem Topf oder Beet aus. Trennen Sie die Zwiebelchen vorsichtig voneinander. Setzten Sie die Zwiebeln nun im Beet an unterschiedliche Stellen oder pflanzen Sie sie in mehrere Töpfe ein. Gießen Sie die Zwiebeln mäßig und pflegen Sie das Ganze, wie gehabt.

Normalerweise verbreitet sich Glücksklee im Beet wie am laufenden Band. Besonders in milde Wintern ist er nicht mehr zu stoppen. Dann bietet es sich an, die einzelnen Zwiebeln auszugraben und in Töpfe umziehen zu lassen.

Woher kommt der Brauch des Glücksklees an Silvester?

Glücksklee Glücksklee lässt sich ganz einfach vermehren und zu Silvester verschenken! Bild: artistlike/pixabay.com artistlike



Es wird oft auf großen Wiesenflächen vergeblich gesucht: das vierblättrige Kleeblatt. Es tritt seither in der Mythologie auf und seinem Finder wurde Schutz, Glück und Sinnlichkeit zugesprochen.



Da das vierblättrige Kleeblatt aber nur sehr selten in der Natur vorkommt, nimmt man als Symbol gerne den Glücksklee – daher auch der Name. Der Glücksklee ist eine Sauerkleeart, bei dem im Gegenteil zum herkömmlichen Weißklee, das viergeteilte Blatt zum Wuchs gehört.

Der Glücksklee tritt mit vielen Bedeutungen auf und hat sich besonders zum Jahreswechsel seinen Platz erkämpft. Er zählt zu den beliebten Symbolen zu Silvester und zeigt sich als traditionelles Geschenk.

Achtung: Giftig!



Aber aufgepasst! Der Glücksklee kann für Mensch und Tier giftig sein. Besonders die Stiele und Blätter stellen in größere Mengen eine Gefahr für Kleinkinder und Tiere dar.

