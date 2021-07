Giftpflanze 2021: Wenn diese Pflanze in deinem Garten auftaucht, drohen hohe Geldstrafen oder Gefängnis

Schlafmohn ist "Giftpflanze des Jahres 2021"

Blume gilt als älteste Heilpflanze

Schlafmohn im Garten: Auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Bei Anbau Strafen bis zu 5 Jahren Gefängnis

Genehmigungspflichtige Zierpflanze

Schlafmohn: Seit Jahrtausenden wird Schlafmohn bei uns als Zier- und Heilpflanze angebaut. Sie ist eine unserer ältesten Kulturpflanzen und heuer sogar die "Giftpflanze des Jahres 2021". Aus Schlafmohn wurden und werden bis heute traditionell Backwaren, wie etwa Mohnsemmeln, sowie Schmerz- und Rauschmittel hergestellt. Obwohl die Pflanze im Handel überall erhältlich ist, ist ihr Anbau dennoch strafbar und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen.

Schlafmohn: Darum ist der Anbau strafbar

Da aus dem Milchsaft der Pflanze Roh-Opium gewonnen werden kann, unterliegt der Anbau von Schlafmohn strengen gesetzlichen Regelungen. In Deutschland ist in Gegensatz zu Österreich oder England, somit eine behördliche Genehmigung erforderlich, wenn man Schlafmohn-Samen aussäen möchte. Diese kostet einmalig 75 Euro und ist nur für drei Jahre gültig, falls sie erteilt wird. Mit Kontrollen über den Mohnanbau sollte in dieser Zeit gerechnet werden. Lese-Empfehlung: Wie du in deinem eigenen Garten zum Schutz der Artenvielfalt beitragen kannst, erfährst du in unserem Artikel.

Was wäre ein bunter Bauerngarten ohne Mohn. Was wäre ein bunter Bauerngarten ohne Mohn. Aber aufgepasst - der Anbau ohne Genehmigung ist illegal. KRiemer/Pixabay

In Deutschland haben rund 30 Personen eine behördliche Genehmigung für den Anbau von Schlafmohn. Das lässt die Vermutung zu, dass die Dunkelziffer von illegal angebauten Schlafmohn relativ hoch ist - in der Regel wahrscheinlich aus Unwissenheit oder aus Versehen, da sich die Pflanzen immer wieder selbst aussäen und neu wachsen.

Schlafmohnanbau stellt in Deutschland bei nicht vorhandener Genehmigung einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) dar. Wird man erwischt, kann das hohe Geldstrafen oder bis zu 5 Jahre Gefängnis nach sich ziehen. Dies gilt bereits ab einer einzigen Schlafmohnpflanze als Anbau von Kleinstmengen.