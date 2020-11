Balkon winterfest machen: Schutz für Pflanzen und Gartenmöbel

Kostenfreie Garten-App

Es ist kalt geworden in Franken. Auch wenn der Herbst noch den ein oder anderen schönen Tag gebracht hat, wird so langsam klar, dass der Winter vor der Tür steht. Bevor dieser aber wirklich da ist, müssen Hobbygärtner noch so einiges erledigen. Auch einen Balkongärtner verfehlen die Aufgaben nicht. Der Balkon muss winterfest gemacht werden! Was alles dazu gehört, haben wir für Sie aufgelistet.

1. Pflanzenpflege



Für viele Pflanzen ist das Ende ihrer Blüte gekommen und sie verwelken langsam, aber sicher. Daher heißt es im Herbst, alle verwelkten Blüten und Blätter zu entfernen. Auch abgestorbene oder kranke Pflanzen sollten aus den Balkonkästen oder Kübel entfernt werden. Nur so bleiben alle anderen Pflanzen gesund.



Gießen



Auch im Winter brauchen Pflanzen Wasser! Vertrocknen ist sogar einer der Hauptgründe, wieso Pflanzen den Winter nicht überleben und nicht, wie viele denken, das Erfrieren. Daher sollten Sie den Pflanzen gerade so viel Wasser geben, damit sie nicht austrocknet. Besonders wichtig ist das bei immergrünen Gewächsen, wie Nadelgehölze. Sie schmeißen ihrer Blätter nicht ab und sind daher auf Wasser angewiesen. Achten Sie nur darauf, ihre Pflanzen an frostfreien Tagen zu gießen. Ist es zu eisig, können die Wurzeln das Wasser nicht aufnehmen. Das Wasser bleibt in der Erde und friert ein.



Düngen



Winter bedeutet für die Natur Ruhezeit. Somit sind Dünger nur in ganz seltenen Fällen nötig. Die meisten Pflanzen würde mit einem Dünger einen unnötigen Nährstoffschub bekommen und anfangen zu wachsen. Da sie das im Winter eigentlich nicht tun, werden sie instabil und können eingehen.

2. Pflanzen überwintern



Bevor es an die Überwinterung geht, sollte bekannt sein, um welche Art von Pflanzen es sich auf Ihren Balkon handelt: winterhart oder nicht winterhart.

Bei nicht winterharten Pflanzen handelt es sich häufig um exotische Pflanzen, die von Natur aus nicht an den Winter gewöhnt sind und ihn nicht überleben würden. Selbst bei einem milden Winter würden die Pflanzen auf dem Balkon nicht überleben und müssen reingeholt werden. Das perfekte Winterquartier für winterharte Pflanzen ist ein kaltes Gewächshaus oder ein heller Wintergarten. Es sollte also ein Ort aufgefunden werden, der nicht zu warm und nicht zu dunkel ist. Trockene Heizungsluft, zum Beispiel, vertragen nicht winterharte Pflanzen gar nicht gut. Auch ein dunkler Keller ist nicht der beste Ort. Wer den Platz nicht hat, kann seine Pflanzen auch fachmännisch Überwintern lassen.

Winterharte Pflanzen sind oft heimische Pflanzen, die an die Kälte und den Winter hier gewöhnt sind. Sie können problemlos auf dem Balkon den Winter ausharren. Sie brauchen einzig allein einen Winterschutz. Balkonkästen können mit einem Vlies oder ähnlichem ausgelegt werden und Töpfe sollte eingepackt werden.