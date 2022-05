Deutschland vor 1 Stunde

Entlastungspaket

200-Euro-Bonus für Hartz-IV-Empfänger: Wann das Geld auf deinem Konto ankommt

200 Euro mehr: Wer Sozialleistungen wie Hartz IV oder Grundsicherung bezieht, bekommt im Juli einen einmaligen Bonus in dieser Höhe. Mit dem Geld will die Bundesregierung Leistungsbezieher angesichts der steigenden Energiekosten entlasten. Aber wem genau steht der Zuschuss zu? Und wann kommt das Geld auf dem Konto an?