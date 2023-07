Vielleicht fragst du dich schon länger, was du falsch machst, wenn insbesondere dein Haaransatz bereits einen Tag nach dem Waschen wieder glänzt – und zwar nicht auf die gute Weise. Keine Sorge, das geht nicht nur dir so. Viele Menschen haben mit fettigem Haar zu tun. Doch die gute Nachricht ist: Es könnte eine einfache Lösung für dein Problem geben.

Warum deine Haare so schnell fettig werden

Es kann verschiedene Gründe haben, warum deine Haare schon kurze Zeit nach dem Waschen wieder fettig sind. Möglicherweise hat es eine natürliche Ursache und liegt einfach an deinem Haartyp: Die Drüsen deiner Kopfhaut erzeugen Talg. Zu viel Talg wirkt wie Öl oder Fett. Je nach Haartyp sondern die Drüsen mehr oder weniger Talg ab. Auch stressige Lebensphasen oder bestimmte Medikamente können zu einer Überproduktion führen.

Außerdem kann das ständige Berühren der Haare mit unsauberen Fingern zum schnellerem Fetten führen, genauso wie das falsche Haarprodukt. Nicht jedes Produkt ist für deine Haare geeignet, chemikalienbelastete Produkt solltest du vermeiden.

Auch die Art und Weise, wie du deine Haare wäschst, kann ein Grund sein. Mit dem einfachen Shampoonieren und einer Spülung ist es nicht getan. Nicht vollständig ausgewaschener Schmutz und Rückstände von Shampoo können das Haar platt und fettig machen. Deinen Haartyp kannst du nicht so einfach verändern, aber dein Vorgehen beim Waschen deiner Haare schon.

Mit diesem Trick wäschst du deine Haare richtig

So vermeidest du fettige Haare schon beim Waschen: Anstatt einmal deine Haare zu shampoonieren und auszuwaschen, machst du das ganze zweimal und bist vor allem beim Auswaschen gründlich. So werden Haar und Kopfhaut deutlich sauberer und fetten weniger schnell nach.

Das ist die richtige Reihenfolge beim Waschen:

Befeuchte deine Haare zuerst mit klarem, am besten lauwarmen Wasser. Massiere anschließend dein Shampoo sanft in Haaransatz und Kopfhaut ein. Dieser Schritt nennt sich auch "Pre-Washing". Spüle das Shampoo gründlich aus. Nimm beim zweiten Durchgang eine kleinere Menge Shampoo und verteile es diesmal für etwa eine Minute. Wasche das Shampoo diesmal besonders gründlich aus. Verteile die Spülung vor allem in den Haarlängen und wasche auch sie nach kurzer Einwirkungszeit wieder aus.

Mit diesem Trick solltest du generell seltener deine Haare waschen müssen. Das soll gesünder für deine Haare sein. Allerdings scheiden sich an diesem Punkt die Geister von Experten und Expertinnen. Die einen sagen, zu oft zu waschen, rege die Talgproduktion erst recht an. Die anderen sagen, häufiges Waschen beuge Verstopfungen durch Schmutz in den Follikeln vor, die verhindern, dass deine Kopfhaut mit Sauerstoff versorgt wird.

Wie oft du deine Haare auch wäschst – feststeht, dass deine Haare durch das Pre-Washing sauberer und dadurch auf Dauer weniger fettig sein sollten.

Das kannst du zusätzlich für saubere Haare tun

Neben der richtigen Haarwäsche gibt es weitere Punkte, die du beachten kannst, um schnell fettenden Haaren den Kampf anzusagen. Da deine Talgdrüsen nachts besonders aktiv sind, bietet es sich an, morgens statt abends Haare zu waschen und damit direkt den neu produzierten Talg zu entfernen.

Beim Haarwaschmittel solltest du darauf achten, ein passendes Produkt für deinen Haartyp zu verwenden. Zudem gilt: Eine kleine Menge Shampoo kommt auf die obere Kopfhälfte, Conditioner hingegen in die unteren zwei Drittel deiner Haare. Außerdem gibt es Naturheilmittel wie Heilerde, die du dir in der Apotheke holen kannst, um deiner Kopfhaut etwas Gutes zu tun. Heilerde befreit deine Kopfhaut von überschüssigem Fett, indem sie aufgenommen und gebunden wird.

Du kannst auch mal ausprobieren, ob es einen Unterschied macht, deine Haare mit einem Kamm statt einer Bürste zu kämmen. Eine Bürste verteilt das Fett mehr im Haar als ein Kamm. Heißes und häufiges Föhnen sowie Zopffrisuren und Kopfbedeckungen strapazieren deine Kopfhaut, weshalb du darauf öfter mal verzichten solltest. Im Sommer trocknen Haare ja schnell von allein.

Trick: Haare zweimal hintereinander waschen

Du siehst, es kann unterschiedliche Gründe haben, warum dein Haaransatz schnell nachfettet – möglicherweise ist es einfach die Jahreszeit, vielleicht aber auch dein Haartyp oder die Art des Haarwaschens. Der Trick, deine Haare direkt zweimal hintereinander zu waschen, kann dir dadurch helfen, dass Kopfhaut und Haare wesentlich sauberer sind. Zusätzlich kannst du weitere Tricks ausprobieren. Letztendlich bleibt es jedoch dir überlassen, wie oft du deine Haare waschen möchtest. Schließlich ist es auch vollkommen okay, deinen Alltag mal mit ungewaschenen Haaren zu bestreiten. Deine Haare – deine Entscheidung.

