Spiel des Jahres: Qwirkle – Spiel-Spaß für die ganze Familie

Als Erstes wird man vom Spiel des Jahres 2011 überrascht sein. Qwirkle erwartet die Spieler mit einem Stoffbeutel und 108 quadratischen Steinen aus Holz. Diese sind mit verschiedenen Farben und Symbolen bedruckt. Doch das Spiel hat es in sich. Die Steine kommen alle in den Beutel und dann wird der Reihe nach gezogen. Jeder Spieler zieht verdeckt sechs Steine aus dem Beutel. Er stellt diese so vor sich hin, dass kein anderer Spieler die Farben und Symbole darauf sehen kann. Dann werden Reihen gelegt. Eine Reihe besteht entweder aus Symbolen der gleichen Farbe oder aus unterschiedlichen Farben aber mit dem gleichen Symbol. Empfehlung: Weshalb MicroMacro - Crime City zum Spiel des Jahres 2021 gewählt wurde, erfährst du in unserem Artikel.

Bei Qwirkle ist es das Ziel, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Dafür muss man bestimmt Regeln beim Legen der Reihen beachten. Beispielsweise darf jede Reihe aus maximal sechs Steinen bestehen. Außerdem kann in jeder Reihe mit gleichen Symbolen jede Farbe nur einmal vorkommen.

Dann kann man zudem noch Steine eintauschen. Jeder Mitspieler darf einen oder auch mehrere seiner Steine zurück in den Stoffbeutel geben und zieht dieselbe Anzahl an Steinen verdeckt wieder nach.

Und jetzt gibt es ja noch die Sonderpunkte. Gelingt es einem der Spieler eine Reihe auf sechs Steine aufzufüllen, also so, dass alle Symbole und Farben vorhanden sind, hat er einen Qwirkle geschafft. Für diese spezielle Reihe erhält man zusätzliche sechs Sonderpunkte.

Unsere Spiele-Empfehlung: Darum ist Qwirkle so gut

Kurze Spielregeln, schneller Start

Eine Mischung aus Scrabble und Sudoku

Familienspaß garantiert

Qwirkle ist ein Spiel mit absoluter Suchtgefahr! Kombinieren, tauschen und nur nicht den Überblick bei all den Steinen und Reihen verlieren. Das Spiel des Jahres 2011 lädt bis zu vier Spieler dazu ein, sich der Herausforderung der Steine zu stellen.

Unser Fazit: Unterhaltsamer Knobelspaß für die ganze Familie und auf jeden Fall für jeden Spieleabend eine Bereicherung! Lese-Tipp: "Just One" ist das Spiel des Jahres 2019 - was das Party-Spiel so großartig macht, zeigen wir dir in unserem Artikel.