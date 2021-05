Spiel des Jahres: Warum "Zug um Zug" der strategische Spieleklassiker für die ganze Familie ist

Zug um Zug : Das Gesellschaftsspiel des Jahres 2004

Lange Zeit galten Eisenbahnspiele als quasi unverkäuflich. Oft waren die Brettspiele zu komplex, langwierig und Spieler-unfreundlich. Ausnahmen bildeten Klassiker wie "Dampfross" oder "Transamerica", die es schafften, Taktik und Spielspaß miteinander zu vereinen. 2004 erschien dann das Eisenbahnspiel "Zug um Zug", welches sich zum weltweiten Kassenschlager entwickelte und sich zu großen Namen seiner Sparte zählen darf.

Spiel des Jahres "Zug um Zug": Taktisches Schienenlegen bis zum Sieg

"Zug um Zug" versetzt seine Spieler zurück in die Zeit der Lokomotiven und Dampfmaschinen. Jeder Teilnehmer nimmt die Rolle eines Zugführers, dessen Plan es ist, die längsten Zugverbindungen zu bauen. Um sein Bahnnetz aufzubauen, benötigt jeder Spieler verschiedene Waggons. Nebenher gibt es Aufgaben, die erfüllt werden müssen und vergeben, welche Städte jeder Spieler miteinander verbinden muss.

Während man im Grundspiel noch in Nordamerika Zugstecken zwischen New York und Los Angeles baut, hat man in zahlreichen Erweiterungen die Möglichkeit seine Gleise in Europa*, Skandinavien* oder Deutschland* zu verlegen.

Das Gesellschaftsspiel "Zug um Zug" schafft den Spagat zwischen taktischer Spielfinesse und einer gewissen Portion Glück. Durch den einfachen und einsteigerfreundlichen Aufbau des Spiels eignet es sich auch ideal, um neue Brettspieler mit an den Tisch zu holen. Durch die vielen reizvollen, vielschichtigen und komplexen Möglichkeiten bleibt "Zug um Zug" auch für erfahrene Spieler auf lange Sicht abwechslungsreich, sorgt aber durch seine Zufallselemente auch für Chancengleichheit gegenüber den Eisenbahnspiel-Neulingen.

Seine leichten Regeln, der einfache Spielaufbau in Verbindung mit dem vielschichtigen Spielerlebnis machte "Zug um Zug" zum Erfolgshit und heimste ihm in den renommiertesten Spielpreis der Welt ein - Das "Spiel des Jahres 2004".

