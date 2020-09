Längst vergangen sind die Zeiten, in denen Versicherungsmakler von Tür zu Tür eilten und berieten. Nun ist die Digitalisierung in vollem Gange - Versicherungen werden heutzutage schnell und einfach per Mausklick abgeschlossen. Mit dem digitalen Angebot von LVM können Kunden von neuen Dienstleistungen und flexiblen Serviceangeboten profitieren.

10 Jahre LVM-Versicherung

Matthias Schiedek, Geschäftsführer der LVM-Versicherungsagentur in Rödental lässt seine 30-jährige Berufserfahrung Revue passieren und blickt unter anderem auf die letzten Jahre seiner LVM-Versicherungsagentur zurück. In diesem Jahr feiert die LVM in Rödental ihr zehnjähriges Bestehen. Doch in der Versicherungsagentur hat sich im Laufe der Jahre viel getan.

Früher war alles anders

In der „alten“ Welt war alles wunderbar geregelt. Die Versicherer kreierten Kontrakte, die Kunden schlossen sie ab. Dazwischen stand der Vermittler, entweder ein angestellter Vertreter oder ein selbständiger Agent mit einem oder mehreren Anbietern. Der war regional verankert, kannte seine Kunden oft seit Generationen und war Ratgeber, Profiteur und manchmal sogar Nachbar.

Versicherungsbranche im Wandel: So sieht es heute aus

Die „neue“ Welt sieht ganz anders aus. Die Versicherer bieten gar noch mehr Auswahl als einst und die Kunden greifen angesichts der vielen Unwägbarkeiten im Leben auch weiterhin regelmäßig zu. „Welcher Handwerker ohne vernünftigen Internet-Auftritt wird heute noch wahrgenommen?“, fragt Matthias Schiedek eher rhetorisch. Folglich gehe es auch für die Vertreter vor Ort darum, ihr digitales Schaufenster stets aktuell zu halten. Das Geschäft per Internet führt in vielen Branchen zu einem radikalen Wandel. Einkäufe im Einzelhandel, das Konfigurieren des neuen Autos oder die Urlaubsbuchung im Netz sind mittlerweile Standard für breite Schichten der Bevölkerung.

Versicherungsservice geht auch digital

Gerade die Versicherung als abstraktes, nicht-physisches Produkt ist in höchstem Maße digitalisierungs-affin. Die Digitalisierung soll es den Versicherern ermöglichen, eine direkte, schnelle und zuverlässige Kundenbeziehung aufbauen und erhalten zu können – von den ersten Kontaktpunkten, über die Vertragserstellung bis hin zur Schadensmeldung und Abwicklung.

Die kostenlose Versicherung-App „Meine LVM“

Mit „Meine LVM“ hat die LVM-Versicherung ihren Kunden ebenfalls solch einen digitalen Mehrwert geschaffen. Mit der kostenlosen LVM-App haben Kunden ihr persönliches und sicheres Service-Center jederzeit direkt zur Hand: Daten können geändert, Versicherungsangelegenheiten flexibel und sicher per Internet erledigt und Verträge, Konten sowie persönliche Dokumente überall bequem im Blick behalten werden. Die wichtigsten Notfallnummern sind ebenfalls hinterlegt: Ein Schaden lässt sich schnell und einfach online melden sowie weitere Informationen dazu nachreichen.

LVM Rödental zeigt sich vielseitig

Matthias Schiedek betont mit einem Schmunzeln: „Bei uns gibt es natürlich trotzdem immer noch Papier und Versicherungsordner. Die Kunden dürfen weiterhin zu uns kommen, wir gehen auch weiterhin gerne raus zum Kunden.“ "Dennoch hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert", fügt der Geschäftsführer am Ende hinzu.

Der digitale Wandel ist nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern auch in der familiären LVM-Versicherungsagentur in Rödental in vollem Gange – und das wird in den nächsten Jahren noch fortschreiten.

Kontakt und Anfahrt

LVM Versicherung

Oeslauer Str. 81

96472 Rödental

Telefon: 09563 721034

E-Mail: info@schiedek.lvm.de