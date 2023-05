Kindererziehung: Experten erklären, warum Eltern ihre Kinder nicht bestrafen sollten

Hört dein Kind wieder einmal nicht, neigst du als Elternteil vielleicht dazu, dir eine Strafe als Konsequenz auszudenken. Das Androhen einer Strafe ist jedoch nur selten effektiv und kann Nachteile mit sich bringen. Welche das sind und welche Strategie du stattdessen verfolgen könntest, verraten wir dir.

Strafen in der Erziehung

Als Elternteil solltest du vorab immer im Hinterkopf behalten, dass es sich bei der Kindheit um eine sehr prägende Phase des Lebens handelt. Die Hauptbezugspersonen sind in der Regel die Eltern und Erzieher*innen, welche sich der Erziehung der Kinder widmen. Wie genau diese ausgestaltet wird, ist diesen überlassen. Besonders in der Vergangenheit wurde bei der Erziehung vor allem auf Verbote und Strafen gesetzt. Eine typische Strafe in der Schule war in den 30er und 40er Jahren noch die Prügelstrafe. Zur Zeit des Nationalsozialismus gehörten eigenständiges Denken sowie selbstverantwortliches Handeln nicht zu den Dingen, die Eltern in ihre Erziehung integrieren sollten. Gefühle sollten dem Kind möglichst abgewöhnt werden. Die Prügelstrafe in Schulen wurde 1949, mit der Gründung der DDR, offiziell abgeschafft. Erst in den 1960er Jahren wurde zunehmend auf eine antiautoritäre Erziehung gesetzt. Erst seit 2000 ist es in Deutschland verboten, die Kinder als Elternteil körperlich zu bestrafen.

Von Hausarrest über Spielzeug-Entzug bis hin zu Fernseh-Verbot: Es gibt eine Vielzahl an typischen Strafen, die du als Elternteil für deine Kinder anwenden könntest. Die Strafe meinst du wahrscheinlich nicht böse und willst auch nichts Schlechtes für dein Kind. Es ist mit Blick auf deinen Nachwuchs jedoch wichtig, dass du versuchst, ohne Bestrafungen zu erziehen. Je nach Alter des Kindes fällt es ihm schwer, sein Verhalten und die Strafe zusammenzubringen und die Situation im großen Ganzen zu verstehen.

Wieso dies so ist, erklärt unter anderem Mona Delahooke in ihrem Buch"Brain-Body Parenting"*. Die Psychologin beschreibt in ihrem Buch eine moderne Erziehungsmethode namens "responsive Erziehung". Das Wort "Responsivität" meint in der Psychologie so viel wie "Bereitschaft, auf Interaktions- und Kommunikationsversuche einzugehen". Mit Bezug auf die Erziehung ist hiermit die Bereitschaft von dir als Elternteil gemeint, auf Interaktions- und Kommunikationsversuche deines Kindes einzugehen.

Das steckt hinter der responsiven Erziehung

Dieser Stil soll sich deutlich abgrenzen von dem autoritären Erziehungsstil, bei dem du als Erzieher oder Erzieherin die "herrische" und "befehlerische" Autoritätsperson bist. Als autoritäre Erzieher*in bist du dem Kind gegenüber sehr distanziert und erteilst nur Befehle. Während dieser Erziehungsstil vor allem in der Vergangenheit häufig angewandt wurde, sollten Delahooke zufolge modernere Erziehungsmittel weniger ermächtigend sein.

Wichtiger ist es, dass du deinem Kind auf Augenhöhe zu begegnest, präsent bist und es beruhigst, wenn es notwendig ist. Von dem Begriff einer "sanften Beziehung" distanziert sich die Psychologin jedoch bewusst. Selbstverständlich ist es auch in der responsiven Erziehung in Ordnung, wenn du in gewissen Situationen "Nein" zu deinem Kind sagst. Zudem solltest du auch in der responsiven Erziehung Regeln klar vermitteln. Dabei ist es nur wichtig, dass du als Elternteil immer situationsangemessen und verlässlich reagierst. Dies meint, dass du unter den gleichen Umständen auch immer dieselbe Reaktion wie Lob oder Kritik zeigst.

Ziel ist eine liebevolle, aufeinander abgestimmte und reaktionsschnelle Erziehung. Du reagierst also konkret auf die aktuelle Lage deines Kindes. Mit diesem Erziehungsstil möchte Delahooke sich aktiv von dem der vergangenen Generationen unterscheiden. Es steht im Vordergrund, dass du als Elternteil deinem Kind die zentralen "emotionalen Werkzeuge" mitgibst. Du sollst ihm also beibringen, wie man mit Enttäuschungen, Wut, Freude und anderen Emotionen umgehen kann.

Die Erziehung ohne Strafen bewältigen

Grundsätzlich streben Kinder immer danach, ihren Eltern zu gefallen. Tut dein Kind nicht das, was es tun soll, hat es entweder nicht das notwendige emotionale Wissen oder es steckt ein anderes unerfülltes Bedürfnis dahinter. Ein aus deiner Elternsicht unangemessenes Verhalten sollte dennoch nicht als Grund für eine Bestrafung angesehen werden.

Es dauert eine Weile, bis die Kinder laut Delahooke alle "Schaltkreise der Selbstregulierung" aufgebaut haben. Sie glaubt daran, dass Kinder sich gut verhalten würden, wenn sie könnten. Bestrafst du dein Kind für etwas, dass es nach seinem Entwicklungsstand einfach noch nicht kann, kann dies negative Auswirkungen auf ihre seelische Gesundheit haben. Betroffene Kinder reagieren auf Schreie und Strafen laut DAK oft mit Stress, Rückzug und Aggression.

Kommt es zu einer Konfliktsituation, ist es wichtig, dass du auf die Gefühle deines Kindes achtest und nicht nur auf sein Verhalten. Anstatt dein Kind anzuschreien oder zu bestrafen, solltest du ihm Anerkennung für seine Gefühle geben. Im Sinne der responsiven Erziehung erkennst du Gefühle an, kannst Enttäuschungen bestätigen und beruhigend reagieren. Für das Kind ist dies wichtig, um zu erlernen, wie es sich und seine Gefühle selbst regulieren kann. Diese Selbstregulierung kann durch stabile und vertrauensvolle Beziehungen resultieren. Delahooke rät: Lasse dein Kind selbst herausfinden, wie es mit unangenehmen Emotionen umgehen kann und gib ihm nur Hilfestellungen. Die kleinen Menschen können aus solchen Situationen lernen und werden flexibler. Laut der Psychologin sollen die Kinder durch diese Erziehungsweise als Erwachsene bessere Beziehungen führen können und ein höheres Wohlbefinden haben.

Fazit

In der Erziehung solltest du den Fokus nicht auf das Verhalten und das Strafen lenken, sondern mehr auf das Bedürfnis und die Emotionen dahinter. Erkennst du als Elternteil das wahre Bedürfnis des Kindes, kannst du im Sinne der responsiven Erziehung direkt auf dieses eingehen. Im Gegensatz zu der traditionellen Erziehung wird bei dem modernen Ansatz stark auf die emotionale Entwicklung des Kindes geachtet. Zuletzt sollte aufgrund der möglichen negativen Folgen für die seelische Gesundheit der Kinder auf Strafen verzichtet werden. Als Elternteil solltest du versuchen, die Gefühle der Heranwachsenden anzuerkennen und auf sie einzugehen.

Jedes Kind ist anders und es gibt keine Garantie dafür, dass dieser Erziehungsstil sich bei deinem Kind als optimal erweist. Als Elternteil lohnt es sich, wenn du verschiedene Methoden ausprobierst und so handelst, wie es für dich und dein Kind am besten funktioniert.