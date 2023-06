Granatapfel bei Kinderwunsch: Kann durch den Verzehr die Fruchtbarkeit erhöht werden?

Der Granatapfel hat eine antioxidative Wirkung

Sowohl Männer als auch Frauen profitieren davon

Die Frucht wirkt sich auf die Libido aus

Der Granatapfel gilt seit Ewigkeiten schon als Symbol der Fruchtbarkeit. Doch hinter der symbolischen Wirkung scheint tatsächlich ein Effekt zu stehen, denn der Granatapfel kann sowohl bei Männern als auch bei Frauen eine positive Wirkung haben. Gleichzeitig sind der Saft und auch die Kerne gut für den Körper. Wir erklären dir, woran das liegt.

Hilft der Granatapfel schwanger zu werden?

Der Granatapfel ist in erster Linie extrem gesund: Die Frucht enthält Vitamine, Magnesium, Calcium und Eisen. Das wirkt sich positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus, was wiederum Grundlage für eine gute Fruchtbarkeit ist. Die Vermutung, dass der Granatapfel Auswirkungen auf eine mögliche Schwangerschaft hat, liegt an den in der Frucht enthaltenen Phytoöstrogenen, die dem weiblichen Östrogen ähneln.

Diese können dazu beitragen, dass sich dein Hormonhaushalt im Körper reguliert. Die Wirkung wird aktuell noch diskutiert, der Granatapfel kann jedoch dazu beitragen, dass das Gleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen wiederhergestellt wird. Dieses Zusammenspiel ist ausschlaggebend für den Eisprung und einen regelmäßigen Zyklus. Gleichzeitig soll sich die Frucht auch positiv auf die Gebärmutterschleimhaut auswirken. Bei Männern soll der Granatapfel sogar die Qualität der Spermien verbessern.

Wissenschaftlich belegt werden können diese Zusammenhänge aktuell nicht, allerdings schadet der Verzehr auch nicht. Einen frischen Granatapfel erhältst du vor allem zwischen September und Februar, die Frucht findest du in allen Supermärkten oder Obstläden. Du kannst auch direkt auf Granatapfelsaft zurückgreifen oder Kapseln mit Granatapfelextrakt.

Der Granatapfel regt an

Wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte bereits ein Effekt des Granatapfels auf die Libido. Sowohl bei Männern als auch Frauen wird die sexuelle Lust durch die Kerne des Granatapfels gesteigert. Ebenso ist es beim Saft der Frucht.

Das liegt vor allem daran, dass der Granatapfel reichhaltig an Antioxidantien ist, die freie Radikale im Körper binden. Die freien Radikalen führen oft zu einer verminderten Libido. Gleichzeitig wird durch den Granatapfel der Blutfluss verbessert, was sich auf die sexuelle Leistungsfähigkeit auswirkt. Ebenso enthält der Granatapfel verschiedene B-Vitamine, die sich positiv auf die Stimmung und wiederum Lust auswirken.

Auch erhöht sich bei Männern und Frauen der Testosteronspiegel, was ebenfalls für ein gesteigerte sexuelles Verlangen sorgt. Und eine Luststeigerung wirkt sich natürlich auch auf den Kinderwunsch aus. Gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin einen Granatapfel zu essen oder den Saft zu trinken, kann also ein schönes Ritual sein.

Die Wirkung von Granatapfel beim Mann

Ein Zusammenschluss von sechs Wissenschaftler*innen konnte innerhalb der Studie "An extract of pomegranate fruit and galangal rhizome increases the numbers of motile sperm: a prospective, randomised, controlled, double-blinded trial", in der Fachzeitschrift PLoS One publiziert, mit etwa 70 Teilnehmern, einen Zusammenhang zwischen Granatapfelsaft und der Qualität des Spermien nachweisen. Alle Probanden hatten eine relativ geringe Spermienqualität, waren jedoch noch nicht komplett unfruchtbar. Im Rahmen der Studie wurde über drei Monate hinweg Granatapfelextrakt eingenommen. Jede Tablette entsprach dabei etwa 500 bis 1000 ml Granatapfelsaft.

Die Anzahl der Spermien erhöht sich in diesem Zeitraum um durchschnittlich 62 %. Die Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhalten hat, profitierte übrigens von einer Steigerung von immerhin 20 %. Wie viele der Männer nach der Studie anschließend Vater geworden sind, ist nicht bekannt. Warum sich die Qualität verbessert hat, ist nicht ganz klar, vermutlich liegt es jedoch wieder an der antioxidativen Wirkung: Die Antioxidantien des Granatapfels helfen, den oxidativen Stress zu reduzieren, der essenziell bei der Schädigung von Spermien ist. Zudem kann sich die Frucht auch auf hormoneller Ebene auswirken und beispielsweise eine positive Wirkung auf Hormone haben, die für die Produktion der Spermien zuständig sind. Wie bereits genannt, wirkt ein Granatapfel zudem durchblutungsfördernd und kann zum Beispiel ein Hilfsmittel bei Erektionsproblemen sein.

Achte übrigens darauf, welchen Teil der Frucht du zu dir nimmst. Ein Granatapfel besteht aus der Fruchthülle, den Samen und Kernen sowie dem Perikarp, das ist das weiße Gehäuse rund um die Samen. Letzteres und die Schale werden nicht gegessen, enthalten jedoch trotzdem relevante Inhaltsstoffe, die in Extrakten oder Kapseln mit eingearbeitet werden. Zusätzlich kannst du den Granatapfelsaft trinken, allerdings kommen die wertvollen Inhaltsstoffe vor allem in den Samen und Kernen vor.

Fazit

Ob sich ein Granatapfel positiv auf die Fruchtbarkeit der Frau auswirkt, ist also noch nicht wissenschaftlich belegt, ein Zusammenhang wurde jedoch bereits hergestellt. In jedem Fall regt die Frucht die Libido bei Frau und Mann an und kann tatsächlich die Qualität der Spermien positiv beeinflussen. Gleichzeitig ist der Granatapfel wirklich gesund und hat positive Auswirkungen auf deinen allgemeinen Gesundheitszustand.

Du interessierst dich für Ernährung und deren gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper? Dann findest du hier weitere ähnliche Artikel: